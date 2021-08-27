ورشة عن «الأمراض الجلدية ذات المنشأ النفسي» بمستشفى بن سينا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 27 أغسطس 2021, 02:41 مساء
فريق الدعم النفسي الاجتماعي بسرت ينظم ورشة عمل بعنوان «الأمراض الجلدية ذات المنشأ النفسي» (بوابة الوسط)

نظم فريق الدعم النفسي الاجتماعي بسرت، وقسم الأمراض الجلدية بمستشفى بن سينا التعليمي، صباح الخميس، ورشة عمل تحت عنوان «الأمراض الجلدية ذات المنشأ النفسي»، داخل قاعة المستشفى.

وشارك في الورشة أخصائيات أمراض الجلدية: عالية أرتيمه ووفاء المولف ووداد شعيب.

وأقيمت الورشة بحضور عضو المجلس البلدي لبلدية سرت، هنية أبوخريص، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية بمستشفى بن سينا، ومدير مكتب الأخصائيين الاجتماعيين والدعم النفسي بمراقبة تعليم سرت، والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، وبحضور عدد من أطباء الأطفال والجلدية بمستشفى بن سينا بسرت، وبرعاية فريق الدعم النفسي الاجتماعي ليبيا وبالتعاون مع المجلس البلدي سرت.

وألقيت خلال ورشة العمل العديد من المحاضرات العلمية، حول تعريف بأمراض الجلدية كالصدفية، والبهاق، وداء الثعلبة، وتشخيصها والعلاج اللازم تناوله عند إصابة المريض بها، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي لهم كون المرض غير معدٍ أو مؤلم.

من جانبها، ألقت أخصائية الأطفال، الدكتورة أنصار كامل، محاضرة علمية حول «المنشأ النفسي للتبول اللا إرادي عند الأطفال.. أسبابه والآثار النفسية المصاحبة له».

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