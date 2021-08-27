هل تنجح أفريقيا في القضاء على شلل الأطفال؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 10:35 صباحا
أفريقيا تتعهد بالقضاء على شلل الأطفال (أ ف ب)

أعلن في مؤتمر صحفي افتراضي، الخميس، تعهد البلدان الأفريقية خلال اجتماع إقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالقضاء على كلّ أشكال شلل الأطفال فب القارة السمراء.

وذكر مؤتمر لفرع منظمة الصحة العالمية، في أفريقيا، بأن القارة اعتُبرت «خالية من شلل الأطفال البرّي قبل سنة، بعد أربع سنوات متتالية من دون إصابات جديدة» وجهود حثيثة لتلقيح الأولاد، حسب «فرانس برس».

وكشف بيان صدر في ختام الاجتماع السنوي للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، في أفريقيا، أن عدّة بلدان تواجه حاليا ازديادا في أحد أنواع شلل الأطفال «ناجما عن سلالة لقاحية»، خصوصا «في المجتمعات التي لم يتلق فيها عدد كاف من الأطفال اللقاح».

وقالت المنظمة إن «ارتفاع الإصابات العام الماضي يعزى بجزء منه إلى الاضطرابات، التي طالت حملات التلقيح ضدّ شلل الأطفال إثر وباء كوفيد-19».

ومع بدء انتشار الجائحة «أوقفت حملات التلقيح ضدّ شلل الأطفال أو أرجئت»، وفق ما قالت الطبيبة ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية للمنظمة في أفريقيا.

وبحسب المكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية، تمّ تلقيح نحو مئة طفل في أفريقيا ضدّ هذا المرض منذ يوليو 2020.

وشلل الأطفال مرض معد حادّ يطال خصوصا الأولاد ويضرب النخاع الشوكي وقد يؤدّي إلى شلل دائم. وكان يعدّ مرضا مستوطنا في عدد كبير من بلدان العالم إلى أن تم تطوير لقاح مضاد له في الخمسينات.

وعقد وزراء الصحة في أفريقيا جلسة مخصصة للتصدّي لانتشار هذا المرض في سياق الدورة الحادية والسبعين لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا التي انطلقت أعمالها الثلاثاء.

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