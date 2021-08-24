أغذية تساعد في التعافي بعد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 10:17 صباحا
لعودة الجسم إلى حالته الطبيعية بعد التعافي من «كوفيد-19»، يجب أن يتضمن النظام الغذائي مواد موصى بها (الإنترنت)

بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد يحتاج جسم الإنسان إلى بعض العناصر الغذائية لاستعادة كامل عافيته؛ وهو الأمر الذي يتطلب نظاما غذائيا يراعي ذلك ويسارع من عملية التعافي.

كشفت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، خبيرة التغذية في هيئة حماية المستهلك الروسية، أنه لعودة الجسم إلى حالته الطبيعية بعد التعافي من «كوفيد-19»، يجب أن يتضمن النظام الغذائي «الحبوب الكاملة، البقوليات، وما لا يقل عن خمس وجبات من الفاكهة والخضروات والثمار، وكذلك الأسماك، ومنتجات الألبان المخمرة». وفق «روسيا اليوم».

وتقول الخبيرة: «يلعب النظام الغذائي دورا مهما في إعادة التأهيل؛ لأن الجسم يجب أن يحصل من الطعام على جميع المواد المغذية اللازمة للحياة الطبيعية».

وتضيف موضحة: «يجب أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من الحبوب غير المصنعة مثل الشوفان، والحنطة السوداء، والأرز والبرغل»، مشيرة إلى أن «جميع هذه المواد تعتبر مصدرا ممتازا للحصول على الطاقة وغنية بمجموعة فيتامينات В والألياف الغذائية الضرورية لعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية».

البقوليات
البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص، هي مصدر للحصول على البروتين النباتي سهل الهضم وفيتامينات В والنحاس والزنك؛ ووفقًا للخبيرة: «من المهم جدا تناول ما لا يقل عن خمس وجبات (الوجبة الواحدة هي 80-100 غرام ) من الخضروات الطازجة والفواكه والثمار يوميا من أجل الحصول على الكمية الضرورية من فيتامين C، وبيتا كاروتين، وحمض الفوليك، والبيوفلافونويدات، والألياف الغذائية اللازمة للحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء».

وتؤكد الخبيرة، ضرورة تناول الأسماك عدة مرات في الأسبوع، خاصة الأسماك البحرية الدهنية، مصدر أوميغا-3. كما يجب عدم إهمال الزيوت النباتية والمكسرات، مصدر الفيتامينات التي تذوب في الدهون. وتنصح بالابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل النقانق وغيرها.

وتضيف: «يجب تناول منتجات الألبان المخمرة معتدلة الدهون يوميا (الجبنة والزبادي واللبن الرائب وغيرها)، دون إضافة السكر، فهي مصدر جيد للبروتين ومصادر ممتازة للحصول على الكالسيوم والفوسفور وفيتامين А ومجموعة فيتامينات B».

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