إجراءات تسهم في الحفاظ على قوة العظام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 03:08 مساء
ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة تقوي العظام (الإنترنت)

يوصي الأطباء بعديد الإجراءات، ليتمكن الناس من حماية عظامهم من الأمراض، مثل هشاشة وتليين العظام.

إليك أبرز هذه النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحة وقوة عظامك، حسب «ويب طب».

قم بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة مثل المشي، الهرولة وصعود السلالم حتى تزيد من قوة العظام.

امتنع عن التدخين لما له من تأثير سلبي على العظام.

تناول كمية وفيرة من الكالسيوم، فهو العنصر الذي يقوم بتقوية العظام وبنائها ويجب أخذه منذ الصغر لكن دون الإفراط بالكميات.

توقف عن شرب الكحوليات.

راقب الفيتامينات اللازمة لتقوية العظام بشكل دوري، وذلك من خلال إجراء فحوصات الدم.

كما أنه ومن المهم متابعة العظام من خلال فحوصات خاصة من قبل طبيبك الخاص كفحص هشاشة العظام للتأكد من سلامة عظامك.

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