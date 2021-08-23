المشي أثناء الحمل.. فوائد وأضرار

المشي يقلل خطر الإصابة بسكري الحمل (الإنترنت)

أوصى المركز الأميركي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بأن تقوم المرأة الحامل بالمشي بصورة معتدلة وغير مفرطة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًّا، وهذه المدة يمكن تقسيمها بحيث تقوم الحامل بالمشي لمدة نصف ساعة يوميًّا لمدة خمسة أيام بالأسبوع.

ولكن في بعض الحالات يعد المشي الكثير والتمارين الرياضية الأخرى ضارة ولا ينصح بالقيام بها، لذلك وقبل القيام بأي تمارين ومنها المشي يجب استشارة الطبيب، وفق «ويب طب».

فوائد المشي للمرأة الحامل

يقلل خطر الإصابة بسكري الحمل (Gestational Diabetes) وارتفاع ضغط الدم، والولادة عن طريق العملية القيصرية.

يساعد المشي بالمحافظة على الوزن.

يعمل المشي على تقوية عضلات الجسم؛ مما يخفف من آلام الظهر.

يبقي المشي أمعاءك في حركة مستمرة؛ الأمر الذي يقلل من فرص إصابتك بالإمساك.

يسهم المشي في تحسين صحة الرئتين، والقلب، والأوعية الدموية.

يعمل المشي على تخفيف الآلام والأوجاع الجسدية وتحسين المزاج.

يساعد المشي على النوم بشكل أفضل.

متى يجب على الحامل عدم ممارسة المشي والتمارين الرياضية؟

من المفيد ذكر النساء اللواتي عليهن عدم ممارسة المشي والتمارين الرياضية أثناء الحمل وذلك بالحالات الآتية:

النساء اللواتي لديهن مشكلات بالقلب أو الرئتين.

من تعانين ضعف عنق الرحم.

المصابات بارتفاع ضغط الدم الذي يرافقه انتفاخ بالقدمين واليدين عند المرأة الحامل.

النساء اللواتي لديهن مشكلات بالمشيمة.

المعرضات لخطر الولادة المبكرة.