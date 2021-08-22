مركز صحي يواجه «كورونا» بمسرحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 10:17 صباحا
الكابتن إمباثي (إلى اليسار) يواجه فيروس كورونا الشرير في عرض أقيم في 19 أغسطس 2021 لمسرحية في مركز "إل سول" في سان برناردينو (أ ف ب)

يتولى بطل خارق شجاع تدمير فيروس «كورونا القبيح»، بمعلومات عن اللقاحات، وذلك من خلال مسرحية لمركز للتثقيف الصحي قرب لوس أنجليس.

وقالت مخرجة مسرحية «الكابتن إمباثي ضد كوفيد -19»، فالنتينا سانابريا، إن فكرة هذه المسرحية التي بدأ عرضها هذا الأسبوع في مركز «إل سول» في سان بيرناردينو، إحدى الضواحي الشرقية للوس أنجليس، «نشأت من الحاجة إلى تثقيف الناس حول أهمية اللقاح، وخصوصًا الشباب منهم»، وفق «فرانس برس»، السبت.

في المسرحية، يأسف الأطباء للزيادة الكبيرة في حالات الاستشفاء، وخصوصًا من الشباب الذين يترددون في أخذ اللقاح، فيما يعمد فيروس «كورونا» الشرير ذو الضحكة الساخرة إلى نشر الأكاذيب عن تأثيرات اللقاح لكي يحكم قبضته على السكان.

ولكن لحسن الحظ، يظهر الكابتن إمباثي ببزة زرقاء ورأس أصفر للقضاء على فيروس «كورونا» من خلال إقناع شابين بتلقي حقنة الخلاص.

ويعكس السيناريو على بساطته بدقة الوضع في مقاطعة سان بيرناردينو؛ حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بنسبة 48 في المئة في الأسبوعين الأخيرين. ويقتصر عدد المحصنين على نصف سكان المقاطعة مع أن اللقاح مجاني ومتاح لأي شخص يبلغ 12 عامًا فما فوق.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة التلقيح هي الأدنى لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و34 عامًا. وأشارت سانابريا إلى أن «كثرًا يمتنعون عن تلقي اللقاح (...) بسبب الشائعات عن وجود شريحة إلكترونية، فهم لا يعرفون ما يحتوي عليه نظرًا إلى أنه لا يزال حديثًا جدًا».

وقال ناتانايل تشافيز الذي يؤدي دور الكابتن إمباثي إن المسرحية تهدف تحديدًا إلى «محاربة المعلومات المضللة». وتلقى 51 في المئة من سكان الولايات المتحدة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وسجلت النسبة الأكبر منهم في فئة من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا (81%).

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