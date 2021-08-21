ضوابط جديدة لمواجهة المواد المسرطنة في طعام الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 10:30 صباحا
أطفالنا يتناولون الكثير من المنتجات الغذائية والتي قد لا نعلم شيئًا عن مكوناتها (الإنترنت)

كشف موقع «FoodIngredientsFirst» أن الاتحاد الأوروبي سيفرض مجموعة قواعد جديدة صارمة على صناعة المنتجات الغذائية المخصَّصة للأطفال، لا يمكن تجاوزها على استخدام مادتي الرصاص والكادميوم.

ويمكن العثور على نسب من الرصاص والكادميوم في التربة الزراعية، حيث يتواجدان فيها، سواء بشكل طبيعي أو نتيجة للنشاط الزراعي والصناعي للإنسان، بما يؤدي بالتالي إلى وصول المادتين للخضروات والفاكهة. وبالرغم من اعتبار المادتين سامتين، لا يشكل استخدامهما خطرًا على الصحة طالما لا تتجاوز نسبتهما في الطعام معيارًا محدّدًا، وفق «دويتشه فيله».

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها، أن الغرض من القيود الجديدة هو ضمان عدم تجاوز قائمة من المنتجات الغذائية للنسب المقبولة من مادتي الرصاص والكادميوم بهدف «خفض التعرض لمواد مسرطنة».

المفوضية الأوروبية
كما نبهت المفوضية الأوروبية من أن الطعام يعتبر «المصدر الرئيسي لمادة الكادميوم لدى غير المدخنين». ويمكن العثور على آثار تلك المادة في بعض أنواع الفاكهة والخضروات، فضلًا عن منتجات الحبوب الغذائية التي يتم تناولها عادة بإضافة اللبن. بينما يتواجد الرصاص في التوابل والملح والفطر البري.

وأكدت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء للاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس أن «النظام الغذائي غير الصحي يرفع من خطر الإصابة بالسرطان»، وأن القرار الأخير يأتي ضمن خطة الاتحاد لمحاربة السرطان. ومن المفترض أن تدخل القيود الجديدة المفروضة على مادة الرصاص حيز التنفيذ يوم 30 أغسطس، بينما سيتم تطبيق القيود الخاصة بمادة الكادميوم يوم 31 من الشهر ذاته.

وبالنسبة للمواد الغذائية الموجودة بالفعل في الأسواق والتي تحتوي على نسب أعلى من المعدل الجديد، سيتم السماح بالاستمرار في بيعها حتي نهاية فبراير، وفقًا لموقع أخبار سلامة الغذاء FSN.

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت في أبريل خطة شبيهة لخفض نسب المعادن الثقيلة وغيرها من المواد السامة في طعام الأطفال. وأشارت وكالة الغذاء والدواء الأميركية FDA إلى أنه مقارنة بقدرات المستهلك العادي، تعتبر الشركات والمزارع المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية هي الجهة التي تملك القدرة الحقيقية على خفض معدلات المواد السامة فيما نتناوله من طعام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: حركة طالبان تلاحق المسؤولين في قوات الجيش والشرطة
دولى
برشلونة يتطلع لاستمرار تأقلمه مع رحيل ميسي.. وريال مدريد لمواصلة بدايته القوية ...
رياضة عالمية
ميسي ونيمار وراموس يغيبون عن مواجهة «سان جيرمان» و«بريست»
رياضة عالمية
أفغان يتحدون طالبان ونجل «أسد بانشير» يدعو إلى مقاومتها
دولى
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
ريال مدريد يخطط لخطف نجمي باريس سان جيرمان ودورتموند
رياضة عالمية
«أمازون» تعتزم فتح متاجر كبيرة بأميركا
اقتصاد
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
الولايات المتحدة تعلن عدد من قامت بإجلائهم من أفغانستان
دولى
بوكيتينو بعد انضمام ميسي إلى «سان جيرمان»: لن نسجل 10 أهداف في كل مباراة
رياضة عالمية
رسميا.. «يويفا» يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
رياضة عالمية
لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير
دولى
المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها ...
ليبيا
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسباب خروج هواء ساخن من مكيف السيارة؟