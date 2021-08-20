خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 10:39 صباحا
التفاح يحتوي على العديد من المركبات النباتية المضادة للأكسدة (الإنترنت)

يقدم تناول التفاح بشكل عام العديد من الفوائد الصحية للجسم، وذلك بسبب محتواه الغني بالعديد من المركبات النباتية المضادة للأكسدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريما مويسيينكو، خبيرة التغذية الروسية، فوائد التفاح، وكم تفاحة يمكن للشخص أن يتناول في اليوم بشكل صحي، وفق «روسيا اليوم».

وتشير الخبيرة، في حديث لراديو «سبوتنيك» إلى أنه في نهاية فصل الصيف يتمكن الإنسان من الحصول على كمية كافية من الفيتامينات والعناصر المعدنية من محصول التفاح الجديد، لكن هل يرتبط وجود المواد المفيدة في ثمار التفاح بلونها؟

تقول مويسيينكو:  «إذا كان الحديث عن شخص سليم يتمتع بقدرة طبيعية على هضم التفاح ، فإن جميع أنواع التفاح الأحمر والأخضر والأصفر مفيدة. وإذا كان المقصود كبار السن، فعليهم اختيار أنواع التفاح المحتوية على نسبة قليلة من سكر الفركتوز، وهذه الأنواع معتدلة الطعم لا حامضة ولا حلوة، وكقاعدة عامة، لونها أصفر أو أخضر، وتحتوي عمليا على نفس النسبة من الفيتامينات والعناصر المعدنية».

الوقت الأمثل
وتوضح أنه من الأفضل تناول التفاح في النصف الأول من النهار، أو بعد الظهيرة كحد أقصى، حيث يمكن تناول بحدود 300 غرام من التفاح في اليوم.

وتمضي قائلة إنه «يكفي في الشتاء والربيع تناول 100 غرام من التفاح. أما الآن في نهاية الصيف- بداية الخريف فإن تناول 300 غرام هو معيار يومي لتحسين الصحة. ولكن لا يجوز الإفراط بتناول التفاح، لأنه سيسبب فقدان الشهية ولن يحصل الجسم على البروتينات والألياف الغذائية اللازمة، لذلك يجب تنويع الأطعمة».

وتواصل الخبيرة:  «ليس من الضروري تقشير التفاح، بل يكفي غسله جيدا. لأن القشرة تحتوي على مواد البوليفينول ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وألياف غذائية غير قابلة للهضم. ويشير وجود الدود في التفاحة إلى أنها جيدة ولا تحتوي على نسبة عالية من النترات والمبيدات، وفي هذه الحالة يكفي غسل التفاحة وإزالة الجزء التالف منها».

وتشير الخبيرة، إلى أن على الأشخاص الذين يعانون من أمراض البنكرياس والأمعاء، التخلي عن تناول التفاح، أو تناوله مطبوخا.

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خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟