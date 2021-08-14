«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 12:04 مساء
علماء يقيّمون عدوانية وفتك متغير دلتا للفيروس التاجي المستجد (أ ف ب)

أكد علماء أن مصدر القلق الرئيسي من فيروس كورونا، في الوقت الحالي، يتمثل في متغير «دلتا»، وهو سلالة شديدة العدوى (وربما أكثر خطورة) من SARS-CoV-2.

وأخيرا، أعلن الطبيب الروسي أنطون رافدين، أخصائي طب الأطفال، أن متغير دلتا يسبب المرض بحمولة فيروسية أقل من نسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد، حسب «روسيا اليوم»، الخميس.

ويشير الطبيب، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن متغير دلتا معد مثل جدري الماء، الذي يعتبر إلى الآن أكثر الفيروسات عدوانية. وأن ما يدل على ذلك زيادة عدد الإصابات بمرض «كوفيد-19» حتى بين الأطفال، بما في ذلك الشكل الحاد.

ويقول:«متغير دلتا يسبب المرض بحمولة فيروسية، أقل من نسخة ووهان الأصلية للفيروس التاجي المستجد».

ويقيّم العلماء شدة عدوى الفيروسات وفق مؤشر R0 (المؤشر الأساسي للتكاثر)، الذي يبين عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصيبهم مريض واحد بالعدوى. فمثلا متوسط مؤشر R0 للإنفلونزا هو 1.6 والجدري الذي قضي عليه في العام 1980 هو 3.5-6 والحصبة 15.

وبلغ مؤشر الفيروس التاجي المستجد في بداية انتشار الجائحة (نسخة ووهان) حوالي 2، في حين كان مؤشر SARS- 3 وMERS (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) - 0.5.

وقبل أيام أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتراوح مؤشر R0 للمتغير دلتا بين 5 و9.5 وهذا يساوي تقريبا مؤشر جدري الماء (R0=9-10).

وتشير المراكز الأميركية في بيانها، إلى أن «متغير دلتا ينتشر أسرع من SARS وMERS وحمى إيبولا وأمراض البرد والإنفلونزا الموسمية والإنفلونزا الإسبانية، وهو سريع العدوى مثل جدري الماء».

ومن جانبه، يشير عالم الفيروسات الروسي سيرغي نيتيسوف في حديث تلفزيوني، إلى أن الوفيات جراء الفيروس التاجي المستجد أكثر من الإنفلونزا.

ويقول: «كانت الوفيات بسبب الجدري 30%، في حين بلغت جراء الفيروس التاجي المستجد 3% فقط. ومقارنة بالأمراض الحالية نلاحظ أن الوفيات بسبب الدفتيريا هي بين 3و10%».

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