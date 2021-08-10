دواء مخفض للكوليسترول يثبت فعالية في علاج «كورونا»

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا» (أرشيفية: الإنترنت)

يستخدم الدواء الفينوفيبرات في تخفض مستوى الكوليسترول والدهون في الدم، فيما اتضح مؤخرا أنه فعال في مكافحة فيروس كورونا التاجي المستجد.

وأثبت استخدام، الدواء المشتق من حمض الفيبريك، في المختبر تدمير 70% من الفيروس في الخلايا المصابة، وفق «روسيا اليوم».

واستنادا إلى أن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض «كوفيد-19» يتسلل إلى الخلايا البشرية من خلال تفاعل بروتين S ـ الموجود على سطحه مع مستقبلات ACE2 الموجودة في غشاء الخلية.

وكانت مجموعة باحثين دولية، قد قررت دراسة عدد من الأدوية المرخصة من بينها fenofibrate، من أجل تحديد أي منها يصلح لابتكار أدوية جديدة لعلاج «كوفيد-19». وركزوا اهتمامهم على الأدوية التي يمكنها تعطيل تفاعل بروتين S مع مستقبلات ACE2.

وخضعت الأدوية المطلوبة التي اختارتها المجموعة، لاختبارات مخبرية من خلال «علاج» خلايا مصابة بسلالة فيروس SARS-CoV-2 الأصلية. واتضح أن دواء fenofibrate خفض عدد الخلايا المصابة حوالي 70%.

ولكن كيف يعمل هذا الدواء ضد سلالات الفيروس التاجي المستجد؟ تشير البيانات غير المنشورة، إلى أن الفينوفيبرات فعال أيضا ضد سلالات ألفا وبيتا الجديدة، ولم تكتمل دراسة تأثيره في سلالة «دلتا» الهندية.

والأمر المهم هو أن جرعات صغيرة من هذا الدواء فعالة ضد الفيروس التاجي المستج، إضافة إلى هذا، تأثيره في الجسم معرف بصورة مفصلة؛ لذلك إذا أثبتت الاختبارات السريرية فعاليته، سيسمح للأطباء باستخدامه فورا دون خوف من الآثار الجانبية غير المتوقعة.

وبدأت الاختبارات السريرية لهذا الدواء في الولايات المتحدة وإسرائيل بمشاركة مرضى مصابين بـ «كوفيد-19»، بحسب مجلة «Frontiers in Pharmacology».