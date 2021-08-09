كل ما تحتاج معرفته عن انخفاض ضغط الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 03:06 مساء
الانخفاض المفرط في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى ظهور عديد الأعراض والمشكلات الصحية (الإنترنت)

يؤدي ارتفاع ضغط الدم في كثير من الحالات إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن أن يتسبب الانخفاض المفرط في ضغط الدم في ظهور عديد الأعراض والمشكلات الصحية الأخرى، حسب «روسيا اليوم».

أعراض انخفاض ضغط الدم
لا يسبب انخفاض ضغط الدم أعراضًا دائمًا. ولكن وفقًا لموقع مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، فإن بعض أعراض انخفاض ضغط الدم تشمل:

- الدوخة.

- الإغماء.

- رؤية مشوشة.

- ضعف.

- صعوبات في التركيز أو الارتباك.

- الغثيان (أو الشعور بالغثيان).

ويُعرف انخفاض ضغط الدم عند الوقوف أو تغيير الوضع فجأة، باسم انخفاض ضغط الدم الوضعي.

ويعد ضغط الدم منخفضًا عند تسجيل قراءة أقل من 90/60 مم زئبق.

ويمكن فحص ضغط الدم بواسطة ممرضة أو طبيب عام أو صيدلي أو في المنزل باستخدام جهاز قياس ضغط الدم المناسب.

ويجب على أي شخص يعاني أعراضًا مثل الدوخة والإغماء زيارة الطبيب للحصول على مزيد النصائح.

مسببات انخفاض ضغط الدم
هناك الكثير من الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم. ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) الإلكتروني: «يمكن أن يختلف ضغط الدم وفقا للوقت من اليوم. فهو يرتفع تدريجيا على مدار اليوم. وما تفعله وما تشعر به يمكن أن يؤثر أيضا في ذلك».

وقد يعاني الشخص من انخفاض في ضغط الدم لأسباب تتعلق باللياقة البدنية والصحة، بينما قد يعاني آخرون من انخفاض في ضغط الدم لأسباب وراثية.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية أن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يتطور أيضا مع تقدم الناس في السن.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لانخفاض ضغط الدم ما يلي:
- الحمل.

- بعض الحالات الطبية، مثل مرض السكري.

- بعض الأدوية.

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، فإن بعض الحالات الطبية التي قد تسبب انخفاض ضغط الدم تشمل اضطرابات الغدد الصماء والعصبية.

وبعض أمراض القلب، مثل قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب، قد تسبب أيضًا انخفاض ضغط الدم.

وقد يحدث انخفاض في ضغط الدم أيضا بعد تناول الطعام عندما يزداد تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية أن هذا يحدث على الأرجح في شخص مصاب بمرض في الجهاز العصبي، مثل مرض باركنسون.

ويمكن أن يتسبب فقدان الدم والجفاف في انخفاض ضغط الدم، في حين أن حالات الطوارئ الطبية، مثل الصدمة الإنتانية والصدمة التأقية، يمكن أن تسبب أيضا انخفاضا خطيرًا في ضغط الدم.

علاج انخفاض ضغط الدم
يختلف علاج انخفاض ضغط الدم حسب السبب. وعلى سبيل المثال، قد يوصي الطبيب بتغيير جرعة الدواء أو تغيير الدواء في حد ذاته، إذا كان هذا هو سبب انخفاض ضغط الدم.

وقد يوصي أخصائي طبي أيضا ببعض التغييرات في نمط الحياة، أو قد يتم وصف بعض الأدوية، اعتمادا على سبب المشكلة.

ويجب على أي شخص يشعر بالقلق بشأن ضغط الدم التحدث إلى أخصائي طبي.

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