تمارين بسيطة لتقوية الذاكرة

مشاكل الذاكرة ليست فقط مرض ألزهايمر والخرف (الإنترنت)

نعيش جميعًا لحظات «تخدعنا» فيها ذاكرتنا من حين لآخر، فتسبب لنا الإحراج، مثل نسيان أسماء الأشخاص أو عدم القدرة على التعرف على الوجوه المعروفة.

ومشاكل الذاكرة ليست فقط مرض ألزهايمر والخرف، فكجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية فإن الإنسان قد يعاني مشاكل في الذاكرة التي لا تشير بالضرورة الى وجود مرض.

وتتوفر تمارين بسيطة تمكنكم من تذكر الأشياء بشكل أفضل، تعرفوا على بعضها فيما يلي.

اربطوا اسم الشخص وكونوا لأنفسكم صورة وهمية له

عندما تقابلون شخصًا غريبًا، فإضافة إلى تذكر ملامح وجهه يجب عليكم أن تسألوا أنفسكم أسئلة متعلقة به. على سبيل المثال: هل كنتم ستشترون سيارة من هذا الشخص.

اربطوا اسم الشخص، وكوّنوا لأنفسكم صورة وهمية له مع السيارة.

أو إذا قابلتم شخصًا اسم عائلته أحمر، فحاولوا تخيل أن وجهه أحمر. إذا كان الاسم صعبًا، فاطلبوا منه أن يذكر حروف اسمه وحاولوا ان تروا الأحرف في عقلكم. حاولوا أيضًا تكرار اسمه أثناء الحديث معه.

كرروا تسلسل المهام في عقلكم

إذا كان لديكم العديد من المهام فكرروا تسلسلها في عقلكم، تخيلوا أنفسكم تدخلون إلى السيارة، تتوقفون في البنك، تواصلون إلى مكتب البريد وهكذا.

بهذه الطريقة حتى لو كنتم قد نسيتم أن تأخذوا الورقة التي سجلتم عليها قائمة كل المهام المطلوبة، فإن احتمال أن تنسوا المهام يقل.

يوصى بعدم وضع أكثر من سبع مهام أو أحداث في مخيلتنا، فسبعة أشياء هي الحد الأقصى لمجموعة من المهام التي يمكن أن نتذكرها، كما يقول الخبراء.

ابتكروا طرقًا خاصة بكم لتذكر الأشياء

يمكنكم استخدام قافية الكلمات، ألعاب الكلمات وكل تقنية أخرى من شأنها أن تساعدكم في التذكر.

إذا كنتم في حاجة لحفظ خطاب فافعلوا ذلك في المساء، فقد وجد أن الذاكرة طويلة المدى تعمل على نحو أفضل مع تقدم ساعات اليوم، وبأن النوم يشكل نوعًا من الحاجز الذي يمنع اختلاط الشيء الذي تدربتم عليه قبل النوم مع ذكريات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي حفظ الخطاب لفترة عشرين دقيقة في كل مرة وبعد ذلك أخذ قسط من الراحة ثم المواصلة في وقت لاحق. في كل الأحوال لا ينبغي تخصيص أكثر من ساعتين لحفظ الخطاب.

دربوا دماغكم

الدماغ مثل الجسد، يحتاج إلى التدريب. قد يبطأ عمل الذاكرة مع التقدم في العمر، لكن مع ذلك يمكن تقوية الذاكرة؛ حيث أنها لا تضيع طالما لم يتم تشخيص الخرف السريري لديكم، والتي هي مشكلة نادرة، أو مرض ألزهايمر.

يدعي البعض أن بعض الأطعمة الغنية بمركب الكولين، مثل البيض، فول الصويا والكبدة، قد تساعد الدماغ والذاكرة. سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فليس هناك شك في أن اللياقة البدنية والتغذية السليمة ضرورية للدماغ وجيدة لجميع وظائف الجسم المختلفة. وينبغي أن نتذكر هذا.