النوبة القلبية والجلطة الدماغية أثار محتملة بعد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 01:28 مساء
داخل وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدريد الخاصة في 17 أبريل 2020 (أ ف ب)

يؤثر مرض كوفيد-19 في الأشخاص بطرق مختلفة، ويعاني معظم المصابين أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى، غير أنّ العلماء والأطباء يكتشفون أعراضا جديدة من وقت لآخر.

وأخيرا، حذرت أنتونينا بلوسكاريوفا، نائبة مدير العمل السريري في المعهد المركزي للبحوث العلمية في هيئة حماية حقوق المستهلك بروسيا، من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية وجلطة دماغية بعد «كوفيد-19»، وفق «روسيا اليوم».

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، «يمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19، تغيرات لا رجعة فيها في الرئتين (تليف)، واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، التي يمكن أن تجعل المريض شخصا معاقا».

وتشير بلوسكاريوفا، إلى أن بعض المرضى الذين أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد، بغض النظر عن رقودهم في المستشفى أم لا، يحتفظون لفترة طويلة بأعراض مختلفة، مثل متلازمة الوهن ومشكلات في الجهاز التنفسي مثل السعال. ولكن معظم هذه الأعراض تزول فيما بعد.

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