غيابها يسبب الشعور بالإجهاد.. 6 مواد غذائية ضرورية لصحتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 10:10 صباحا
شعورك بالإجهاد رغم حصولك على قسط كافٍ من الراحة قد يكون بسبب افتقاد جسمك عددًا من العناصر الغذائية (أ ف ب)

يؤثر عدم حصول جسم الإنسان على القدر الكافي من الفيتامينات والمعادن بالسلب على عمليات التمثيل الغذائي، ونقل الأكسجين لأعضاء الجسم ووظائف الجهاز العصبي، وهو ما يؤدي بدوره للشعور بالإرهاق أو النعاس.

ويقدم موقع «ليڤ سترونغ» الصحي قائمة بالمواد الغذائية التي يجب الحرص على تناولها للحفاظ على معدلات مرتفعة من الطاقة في الجسم.

فيتامين بي 12 (B12)
يحتاج الإنسان هذا الفيتامين لإنتاج خلايا الدم الحمراء، المسؤولة عن حمل الأكسجين لباقي خلايا الجسم. وبالتالي عند افتقاد النظام الغذائي المتبع هذا الفيتامين، تقل نسبة الأكسجين في أنسجة الجسم بما يتسبب في الشعور بالتعب.

ويعتبر كل من سمك السلمون والزبادي والبيض وكبد اللحوم من المصادر الغنية بفيتامين بي 12، فضلًا عن بعض المنتجات الغذائية كالرقائق أو الحبوب، التي يتم تناولها عادة مع اللبن، المضاف لها الفيتامين.

الزنك
الزنك يعد عنصرًا ضروريًّا لإتمام عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يجعل افتقاده مسببًا رئيسيًّا للإصابة بالتعب. وتصل أهمية الزنك لحد المساعدة في منع الشعور بالإجهاد لدى متلقي العلاج الكيماوي، وفقًا لدراسة سابقة منشورة على موقع مكتبة القومية للطب في الولايات المتحدة.

ويمكن ضمان حصول الجسم على الزنك من خلال تناول العدس والحمص والفاصوليا وبعض الكائنات البحرية كالمحار وبلح البحر.

المغنيسيوم
يحتاج الجسم للمغنيسيوم من أجل إنتاج الطاقة وبناء عظام وعضلات قوية وصحية، ولهذا فإن النقص في ذلك العنصر من شأنه إضعاف الجسم. كما يساعد المغنيسيوم القلب والأوعية الدموية علي القيام بوظائفها، فضلًا عن دوره في تنظيم معدلات السكر بالدم وتكوين البروتين في الجسم، وفقًا للمعهد القومي للصحة في بريطانيا.

ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال تناول اللوز والكاجو وبذور اليقطين وفول الصويا والسبانخ والبامية.

فيتامين دال (D)
يعتمد الجسم على فيتامين دال لدعم الجهاز المناعي وبناء عظام أقوى، وبالتالي نقص معدلات هذا الفيتامين في الجسم يمكنه أن يسبب الشعور بالكسل أو الخمول. ويمكن لتناول المكملات الغذائية بهدف إمداد الجسم بما يحتاجه من الفيتامين على مدار خمسة أسابيع أن يحسن من أعراض الإرهاق والتعب، وفقًا لدراسة سابقة منشورة بمجلة «نورث أميركان لعلوم الطب».

ويحتوي كل من الفطر أو عيش الغراب والسلمون والسردين وسمك المكرييل على فيتامين «د»، فضلًا عن منتجات الألبان والرقائق أو الحبوب المضاف لها الفيتامين.

الحديد
نقص الحديد هو السبب الأشهر للإصابة بالأنيميا، التي يفتقد الجسم خلالها المعدل الصحي اللازم من كرات الدم الحمراء، وفقًا لموقع المكتبة القومية للطب بالولايات المتحدة. وتكمن أهمية الحديد في حاجة الجسم له لتكوين الهيموغلوبين الذي يعطي للدم لونه الأحمر ويقوم بنقل الأكسجين عبر الجسم.

ودون القدر الكافي من الدم المشبع بالأكسجين المطلوب لتغذية الخلايا والأنسجة، من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالضعف وافتقاد الطاقة. ويمكن لكل من العدس والحمص والبازلاء والسبانخ والفاصوليا والسردين والمحار والتوفو أن تلعب دور المصادر الصحية لذلك العنصر الغذائي الهام.

فيتامين سي (C)
بينما يقوم بدوره المعروف في تقوية جهاز المناعة، يستخدم الجسم فيتامين «سي» كذلك لإنتاج الكولاجين والأحماض الأمينية الضروريين لصحة العظام والمفاصل والعضلات. ما يجعل افتقاده في الجسم سببًا للشعور بالإرهاق والتعب. ويوجد فيتامين «سي» في الفواكه الحمضية، كالبرتقال والليمون، والطماطم والجوافة والفلفل الأحمر والكيوي والبروكلي.

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غيابها يسبب الشعور بالإجهاد.. 6 مواد غذائية ضرورية لصحتك