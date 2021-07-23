3 طرق لمواجهة الحروق بزيت السمسم

بالإمكان استخدام زيت زيت السمسم لمقاومة الحروق بعد حدوثها أو لتقليل فرص الإصابة بالحروق من الأصل.

وإليك بعض الطرق التي من الممكن لاتباعها أن يساعدك على تحصيل فوائد زيت السمسم في هذا الصدد، حسب «ويب طب».

وضعه مباشرة على الحرق

يتم أخذ كمية قليلة من زيت السمسم، ثم يطبق الزيت مباشرة على موضع الحرق. قد تكون هذه الوصفة ملائمة للحروق الطفيفة أو لحروق الشمس فقط.

مرهم بزيت السمسم

يتم تطبيق مرهم جاهز للحروق يحتوي ضمن تركيبته على زيت السمسم مباشرة على موضع الحرق تبعًا لتعليمات الطبيب.