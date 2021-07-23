3 طرق لمواجهة الحروق بزيت السمسم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 01:28 مساء

بالإمكان استخدام زيت زيت السمسم لمقاومة الحروق بعد حدوثها أو لتقليل فرص الإصابة بالحروق من الأصل.

وإليك بعض الطرق التي من الممكن لاتباعها أن يساعدك على تحصيل فوائد زيت السمسم في هذا الصدد، حسب «ويب طب».

وضعه مباشرة على الحرق
يتم أخذ كمية قليلة من زيت السمسم، ثم يطبق الزيت مباشرة على موضع الحرق. قد تكون هذه الوصفة ملائمة للحروق الطفيفة أو لحروق الشمس فقط.

مرهم بزيت السمسم
يتم تطبيق مرهم جاهز للحروق يحتوي ضمن تركيبته على زيت السمسم مباشرة على موضع الحرق تبعًا لتعليمات الطبيب.

واقي الشمس
تخلط ملعقتين من زيت ثمار جوز الهند مع ملعقة من كل من زيت الأفوكادو وزبدة الشيا، ثم يضاف إلى خلطة واقي الشمس نصف ملعقة من هلام الألوفيرا ونصف ملعقة من زيت السمسم. يخزن هذا المزيج في عبوة فارغة، ويستخدم عند الحاجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية
رياضة محلية
«رويترز»: ماكرون يغير هاتفه بعد فضيحة التجسس
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة التعاون والأهلي بنغازي .. شاهد التسجيل عبر قناة الوسط
رياضة محلية
«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030
سيارات
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري
رياضة محلية
أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد «كوفيد-19»
دولى
عادات أهل فزان في عيد الأضحى.. «تزوليقة الأطفال» والاحتفال بختم القرآن
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
ثورة في عالم المال.. 15% رسوما ضريبية على الشركات الكبرى بداية 2023
اقتصاد
إعلان تفاصيل مواجهات الأسبوع الـ21 الساخن من مسابقة الدوري الليبي
رياضة محلية
بطاقات ذكية وروبوتات... الحج «الرقمي» يواكب العصر ويكافح الوباء
عربى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع منسوب المياه أكبر خطر على السدود في العالم