المصابون بأمراض نفسية أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد-19»

صورة للقاح موديرنا، 16 أبريل 2021 (أ ف ب)

يواجه الأشخاص الذين يعانون أمراضا نفسية خطرا متزايدا للإصابة بأشكال أكثر خطورة من «كوفيد-19» والوفاة من جرائها، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة دعا القيّمون عليها إلى إعطاء الأولوية لهؤلاء الأشخاص في حملات التلقيح.

ويعزى الوضع إلى «العراقيل التي تعترضهم في الانتفاع من العلاجات الطبية» و«تغيّرات مناعية-التهابية ناجمة عن الاضطرابات النفسية» بذاتها أو عن آثار العلاجات التي يخضع لها هؤلاء، بحسب ما أفاد اثنان من القيّمين على الدراسة في بيان نشرته مؤسسة «فوندامنتل» التي تضمّ تحت رايتها شبكة من الباحثين في مجال الأمراض النفسية، وفق «فرانس برس».

ويقدّم هذا المقال خلاصة عن 33 دراسة نُشرت حول هذه المسألة في 22 بلدا، مستنتجا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية يواجهون خطرا أعلى بمرتين للوفاة من جرّاء «كورونا»، مقارنة بغيرهم من المصابين بالفيروس.

وينطبق الأمر خصوصا على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ذهانية أو تقلبات في المزاج أو إدمان أو تأخّر في النموّ العقلي، لكن ليس على من يعانون من اضطرابات القلق. ويتسبب تناول أدوية مهدّئة ومضادة للاكتئاب بازدياد شديد في خطر الوفاة.

وأظهرت هذه الدراسة المنشورة في مجلة «ذي لانست سايكتري» البريطانية في 15 يوليو، أن المرضى المصابين باضطرابات عقلية يواجهون خطرا أعلى بـ 2,2 مرّة لإدخالهم المستشفى وقت إصابتهم بـ«كوفيد-19».

عراقيل كبيرة

ومن الفرضيات الأخرى المقدّمة لتفسير هذا الخطر المتزايد «العلاجات المهدّئة التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية وتجلّط الدم وتؤثّر على الاستجابة المناعية وتتفاعل مع الأدوية المستخدمة لعلاج كوفيد-19»، حسب قول ماريون لوبواييه مديرة مؤسسة «فوندامنتل».

وقالت ليفيا دي بيكر من مستشفى دافل الجامعي للأمراض العقلية في بلجيكا «نعلم أن هؤلاء المرضى يواجهون عراقيل كبيرة في النفاذ إلى الرعاية الطبية وتدفع نتائجنا للظنّ أن ضيق النفاذ إلى العلاجات قد يكون لعب دورا في ازدياد الوفيات المسجلة في هذه الأوساط».

ويشير القيمون على هذه الدراسة إلى أن «نتائجنا تظهر أهمية اعتماد مقاربات مستهدفة لتفادي تفشّي الفيروس في أوساط هذه الفئة من المرضى».

وقالت دي بيكر إنه «ينبغي لسلطت الصحة العامة اتّخاذ تدابير مستهدفة لضمان أوسع تغطية لقاحية لهؤلاء والتصدي لضيق النفاذ إلى العلاجات».