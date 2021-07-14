«منظمة الصحة» تتصدى للتلاعب بالمجين البشري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 10:23 صباحا
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف (أرشيفية: الإنترنت)

عبر سلسلة من التوصيات نشرتها حديثا، تسعى منظمة الصحة العالمية، إلى كبح الانحرافات في التلاعب بالمجين البشري أو الشيفرة الجينية المحتمل وقوعها في ظل تقدم العلوم.

والمجين البشري هو مجموعة كاملة من المعلومات الوراثية للإنسان، الموجودة في تسلسل الحمض الريبوزي النووي.

وقالت الدكتورة سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في المنظمة الأممية إنه «في وقت تسبر العلوم أغوار المجين البشري أكثر فأكثر، لا بد لنا من الحد من المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين صحة الجميع»، وفق «فرانس برس».

وأحدث تطوير أدوات، مثل مقص «كرسيبر/كاس 9» الجزيئي الذي نالت بفضله الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جينيفر دودنا «نوبل» الكيمياء سنة 2020 ثورة في تقنيات التلاعب بالمجين، فاتحا آفاقا جديدة للعلاج لكن أيضا لتجارب قد تكون خطرة.

وذكرت سواميناثان بالعالم الصيني، الذي أثار جدلا سنة 2018، من خلال التلاعب بمجين أطفال مولودين لجعلهم يقاومون فيروس الايدز. وفي أعقاب تلك الحادثة، شكّلت منظمة الصحة العالمية لجنة أصدرت توصياتها الإثنين.

وفي يونيو 2019، عندما أعرب الباحث الروسي دنيس ريبريكوف عن نيته القيام بعملية مماثلة، طلبت منظمة الصحة العالمية وقف الأبحاث بشأن تقنية تعديل المجين البشري الموروث.

نظام إنذار
وفي مسعى إلى فهم ما يحدث في مختبرات العالم في هذا المجال بصورة أفضل، اعتمدت اللجنة عدة مناهج، من بينها «نوع من نظام الإنذار يتيح لعامة الناس إبلاغ المنظمة بما يحدث في حال وردتهم أنباء عن حالات أو مشاريع لتجارب على خلايا جذعية بشرية»، وفق ما أفادت سواميناثان خلال إيجاز صحفي.

وأوضحت أن المنظمة قد تطلب من السلطات المعنية التحرك بناء على هذه المعلومات.

وطالبت اللجنة المنظمة الأممية بتوسيع سجّلها الدولي للتجارب السريرية في كل ما يخص تقنية تعديل المجين البشري، فضلا عن استحداث سجل آخر لتتبع الأبحاث في المرحلة ما قبل السريرية كي يتسنى لنا في هذه الحالة أيضا اتخاذ خطوات استباقية.

وحددت اللجنة أيضا منهجية فريدة من نوعها تقوم على تقاسم الأدوار على صعيد الإدارة الرشيدة للأبحاث حول المجين، بغية مساعدة السلطات على التزود بالأدوات والأساليب لتنظيم هذا المجال.

لمصلحة الجميع
والقاسم المشترك بين كل التوصيات هو حرصها على ضمان انتفاع الجميع من العلاجات المحتملة، التي قد تستولدها هذه التقنية، في وقت تشتد اللا مساواة على صعيد العالم إثر التفاوت في النفاذ إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بين البلدان الثرية وتلك الفقيرة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن «تعديل المجين البشري من شأنه أن يساعدنا على تحسين قدراتنا على علاج المرضى، لكننا لن نتوصل إلى أفضل النتائج إلا إذا ما سخرنا هذه التقنية لمصلحة الجميع بدلا من استخدامها لتعميق التفاوت».

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