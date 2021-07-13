مشروب بديل عن القهوة لخسارة الوزن

كثير منا يقع في حيرة ما بين رغبته في خسارة الوزن، وعدم رغبته في التنازل عن كثير من عاداته الغذائية اليومية، مثل احتساء القهوة.

ويقترح الدكتور بافل إيسنبايف، أخصائي تخفيض الوزن في مستشفى «بورمينتال»، مشروبا بديلا عن البن، يساعد على الشعور بالانتعاش مثل القهوة، وفق «فرانس برس».

ويقول، «يمكن إنعاش الجسم بمشروب الكاكاو، الذي يحتوي على مادة تيوبرومين المحفزة، مثل الكافيين، بيد أن تأثيرها أخف. لأنها لا تؤثر في الجهاز العصبي المركزي ولا تثير القلق وتحسن التركيز. إضافة إلى ذلك تأثيرها أطول من الكافيين (حوالي سبع ساعات). ولكن فقط مشروب الكاكاو الطبيعي له هذا التأثير، وليس الكاكاو السريع الذوبان».

ويضيف الأخصائي، يحتوي الكاكاو على نسبة صغيرة من الكافيين أيضا (0.1-0.2%)، كما في الشاي الأخضر، والمشروبات الغازية ومشروب الشوكولاتة، حيث تفيد جميعها في إنعاش الجسم.