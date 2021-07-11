تفاصيل «مبشرة» عن دواء كورونا الواعد «مير - 19»

الوكالة الروسية الفيدرالية للطب الحيوي تكشف تفاصل عن دواء كورونا الواعد «مير - 19» (الإنترنت)

في وقت يتحدث فيه العالم عن اللقاحات، كشفت الوكالة الروسية الفيدرالية للطب الحيوي معلومات أساسية عن الدواء الواعد المضاد لكورونا «مير – 19».

وأوضحت الوكالة أن فعالية الدواء القصوى ضد مرض «كوفيد – 19» ستكون في أول 2 إلى 3 أيام بعد الإصابة مباشرة، مشيرة إلى أن هذا الدواء فعّال ضد سلالات فيروس كورونا المعروفة، بما في ذلك البريطانية والهندية، ولا تأثير له على الجينات البشرية، حسب «روسيا اليوم».

وأشير إلى أنه جرى تقليل تركيز الفيروس 10 آلاف مرة في الحيوانات أثناء التجارب، فيما يخطط للانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء الروسي «مير – 19» منتصف أغسطس المقبل.