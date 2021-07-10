القاعدة 66.. الحل السحري لمشاكل آلام الظهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 03:00 مساء
تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام (الإنترنت)

تشيع الشكوى من ألم الظهر بين محتلف فئات البشر؛ إذ يعد ألم الظهر السبب الأكثر انتشارًا للتوجه للعلاج الطبي وللتغيب عن العمل، لكن بالإمكان تجنب غالبية أنواع آلام الظهر.

وتأتي آلام الظهر في المقام الأول من حقيقة أننا نقضي معظم الوقت في مكاتبنا. في العمل، نضطر أحيانًا إلى الجلوس لمدة ثماني إلى اثنتي عشرة ساعة على كرسي غالبًا ما يكون غير جيد على الإطلاق. ما قد يثير الدهشة أو المخاوف أن آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبًا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار، وفق «دويتشه فيله».

ولمنع آلام الظهر، من الضروري أن يكون لديك عضلات قوية وكافية؛ إذ كلما زاد عدد العضلات التي تدعم العمود الفقري، قل الإجهاد، وبالتالي سيقل الألم. ومن أجل تقوية الظهر وبالتالي منع الألم في أسفل الظهر، فإن القدرة على التحمل مطلوبة، ويوصي أخصائي العلاج الطبيعي ألكسندر سروكوفسكي بقاعدة الـ 66 يومًا.

وتنص هذه النظرية بضرورة ممارسة تمارين الظهر باستمرار لمدة 66 يومًا على الأقل وبشكل متتالٍ، حتى لو لم يكن الشخص على ما يرام. فكلما زادت قوة العضلات، زادت المسافة بين فقرتين متجاورتين وزادت مساحة العصب، بحسب موقع «T-online» الألماني.

ويوصي الخبير سروكوفسكي بتمرين بسيط من أجل ظهر قوي، للقيام بذلك، «قف بشكل مستقيم مع مباعدة رجليك وانحني قليلاً. قم بشد الأرداف والمعدة بقوة وشد ذراعيك لأعلى لمدة 45 ثانية وستلاحظ كيف تقوى عضلات ظهرك بشكل كبير».

يجب أن يكون جذع الرياضيين المحترفين قويًا ليستطيعوا ممارسة الرياضة التي يحترفونها ويحافظوا على قوتهم البدنية. لكن تقوية عضلات الجذع ضرورية ومفيدة للناس العاديين أيضًا.

من التمارين البسيطة الأخرى على سبيل المثال، أن تستلقي على بطنك وترفع ذراعيك ورجليك قليلاً وترفعهما وتنزلهما بالتناوب - على غرار السباحة. استلق على بطنك على الأرض. ثم حاول سحب الجزء العلوي من جسمك لأعلى. هنا يمكنك أن ترى بالفعل حجم العجز في عضلات ظهرك. لذلك فإن التدريب المستمر ضروري. في حال بقيت آلام الظهر مستمرة، قد يكون من الضروري استشارة الطبيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة
عربى
وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
عربى
26 كولومبيا وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
المختبر المرجعي في مصراتة: أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم ببتسوانا