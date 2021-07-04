هذا المشروب يمكن أن يرفع ضغط الدم

يمكن أن تشكل بعض القرارات الغذائية الشائعة مخاطر صحية خفية، إذا كنت تبحث عن السيطرة على ضغط الدم، إذ يمكن للقهوة أن ترفع ضغط الدم، بسبب محتواها من الكافيين.

ويحذر فريق Durham Nephrology Associates الطبي من أن الكافيين منبه طبيعي موجود في القهوة ويرفع ضغط الدم، وفق «إكسبريس».

وتنصح هيئة الصحة: «الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يحدوا من تناول الكافيين. وإذا كنت من محبي القهوة، فحاول التبديل إلى قهوة منزوعة الكافيين. وهناك أيضا شاي خال من الكافيين وأنواع معينة من الشاي تحتوي على كميات منخفضة جدا من الكافيين بشكل طبيعي».

وثبت أن الشاي الأخضر، الذي يحتوي بشكل عام على كمية أقل من الكافيين من الشاي الأسود، يخفض ضغط الدم المرتفع. واقترح التحليل أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي.

وتنصح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) «لا تطبخ بالملح أو تضيف أيا منه إلى طعامك على المائدة، وقلّل من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح».

ووفقا لإرشادات الصحة البريطانية، يجب على البالغين الحد من تناول الملح اليومي إلى ستة غرامات يوميا. إضافة إلى تحسين نظامك الغذائي، فإن التمارين الرياضية هي المفتاح لخفض ضغط الدم المرتفع.

وتوضح NHS: «النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يخفضان ضغط الدم عن طريق الحفاظ على قلبك وأوعيتك الدموية في حالة جيدة. ويمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة أيضا على إنقاص الوزن، ما يساعد أيضا على خفض ضغط الدم». ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.