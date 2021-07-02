حظر إعلانات إنقاص الوزن على «بينترست»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 10:46 صباحا

حظرت «بينترست» كل المحتويات الإعلانية المتعلقة بإنقاص الوزن، حسب ما أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي المعنية بنشر الصور، الخميس.

وأوضحت المنصة، التي تؤكد أن 475 مليون مستخدم نشط يتابعونها كل شهر في العالم، أنها بادرت إلى «تحديث سياساتها الإعلانية «اعتبارًا من الأول من يوليو 2021 لجهة حظر كل الإعلانات التي تحتوي على نصوص أو صور متعلقة بإنقاص الوزن»، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن «الإعلانات التي تروّج للعادات وأنماط الحياة الصحية أو منتجات وخدمات اللياقة البدنية هي وحدها التي ستبقى مسموحة، ما دامت لا تتمحور على إنقاص الوزن».

أما المحتويات التي يشملها الحظر، فهي أي نص أو صورة أو شهادة عن إنقاص الوزن ومنتجات الحمية الغذائية وتلك «التي يتم ارتداؤها أو وضعها على الجلد والتي يزعم المعلنون عنها أنها تتيح إنقاص الوزن».

كذلك منعت أي محتوى «يمتدح أنواعاً معينة من الأجسام أو ينتقدها» وأي إشارة إلى «مؤشر كتلة الجسم (بي إم آي) أو مؤشرات مماثلة».

ونقل البيان عن المسؤولة في «بينترست» سارة بروما قولها إنها «خطوة مهمة لإعطاء الأولوية للصحة النفسية والجسدية» لمستخدمي الشبكة، بحيث «يشعرون بالحرية ليكونوا على طبيعتهم على +بينترست+». وأكدت أن الهدف يتمثل في إبراز «تنوع الأجساد ، اياً كان شكلها أو حجمها».

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