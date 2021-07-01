أول ضحية للطاعون رجل عاش قبل 5 آلاف سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 11:04 صباحا
عظم فك شخص توفي قبل 5 آلاف سنة في لاتفيا الحالية (أ ف ب)

كان صياد عاش قبل خمسة آلاف سنة في لاتفيا الحالية أول ضحية معروفة للطاعون، إذ كشف باحثون، الثلاثاء، أنه كان يحمل البكتيريا المسببة للمرض.

وفتك الطاعون بالبشرية لآلاف السنين، وربما تسبب بموت نحو نصف سكان أوروبا في القرن الرابع عشر خلال الموت الأسود، لكن أصله وتطوره حيرا العلماء طويلا، وفق «فرانس برس».

وكان هذا الرجل الذي أطلق عليه رمز «آر في 2039» في العشرينات من عمره، واكتشف هيكله العظمي في نهاية القرن التاسع عشر، لكنه اختفى بعد ذلك ثم عثر عليه مجددا العام 2011. وتظهر بقاياه وجود بكتيريا «ييرسينيا بيستيس»، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة «سيل ريبورتس».

وقال بن كراوس كيورا من جامعة «كيل» في ألمانيا إن «تحليلات السلالة التي حددناها تظهر أن بكتيريا ييرسينيا بيستيس تطورت في وقت أبكر مما كنا نعتقد».

وأوضح العلماء أن هذه السلالة هي جزء من سلالة ظهرت قبل نحو سبعة آلاف سنة، أي أقدم بألفَي سنة مما كان يعتقد سابقا.

وأشار بن كراوس كيورا إلى أن العثور على هذه البكتيريا كان «مفاجأة». وكان العلماء يسعون في البداية إلى إنشاء رابط عائلي محتمل بين هذا الرجل وثلاثة أشخاص آخرين عثر على بقاياهم في المكان نفسه، فتوصلوا إلى هذا الاكتشاف.

البراغيث
ويرجح أن تكون بكتيريا ييرسينيا بيستيس تسببت بوفاة الرجل، مع أن الباحثين يعتقدون أن المرض كان بطيئا. وفي وقت وفاته، كانت مستويات عالية من هذه البكتيريا موجودة في دمه، وهو ما ربط بإصابات أقل حدة لدى القوارض.

ولم يصب الأشخاص المحيطون به بالمرض، مما يبين تاليا أنه لم يكن مصابا بالطاعون الرئوي الذي يعتبر شكلا شديد العدوى من الطاعون. وجزم العلماء بأن «آر في 2039 أصيب حتما بلدغة أحد القوارض».

وتخلو البكتيريا التي رصدت لديه من جينات رئيسية مثل تلك التي تسمح للبراغيث بنقل المرض. وبالتالي كانت هذه النسخة القديمة من الطاعون أقل قدرة على الانتقال وأقل فتكا من نسخة العصور الوسطى.

ويعود تاريخ أحدث سلالة من الطاعون يمكن أن تنتقل عن طريق البراغيث إلى نحو 3800 سنة، عندما بدأت تتشكل مدن يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف شخص. ويعتقد أن الكثافة السكانية المتزايدة أدت إلى تطور البكتيريا.

واعتبر بن كراوس كيورا أن تتبع تاريخ «ييرسينيا بيستيس» يمكن أن يساعد في فهم كيفية تطور الإنسان للدفاع عن نفسه، وقال: «نحن مهتمون جدا بالدراسات المستقبلية عن كيفية تأثير هذه الأمراض المعدية القديمة على جهاز المناعة الحالي لدينا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات ختام الأسبوع الـ15 بالدوري الليبي الممتاز
رياضة عالمية
ترامب يزور الحدود مع المكسيك للتنديد بسياسة بايدن بشأن الهجرة
دولى
بالفيديو.. نقاش حاد بين والدة رابيو وعائلة بوغبا ومبابي بسبب هدف سويسرا الثالث ...
رياضة عالمية
السفارة الأميركية: البيت الأبيض والكونغرس يراقبون ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
عضوان بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمان الانتخابات الليبية: فرصة تاريخية لإنهاء دوامة ...
ليبيا
«الحقيبة الملغومة» تفتح سجالًا معلنًا بين الرئاسي والحكومة: من يُسمي وزير ...
ليبيا
«ريتش»: 12.3% ارتفاعا بتكلفة سلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا.. وقفزة قياسية في ...
ليبيا
الدبيبة يلغي الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة
ليبيا
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دعمنا الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية ...
ليبيا
بعد بيان «القيادة العامة».. رئيس أركان الجزائر: لا ولن نقبل أي تهديد من أي طرف ...
ليبيا
«إدارة القضايا» تأسف بعد حكم «النقض المصرية» لصالح شركة «الخرافي» وإلزم ليبيا ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفول الديناصورات بدأ بسبب زيادة برودة الأرض قبل انقراضها بـ«نيزك»