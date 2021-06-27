طرق بسيطة للتخلص من انتفاخ العينين

يعاني كثير من الناس مشكلة انتفاخ العيون، بعد الاستيقاظ من النوم، وهو الأمر المؤرق بشكل يدفع البعض لاستخدام طرق مختلفة للتخلص منه.

وكشف الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون، كيفية التخلص من انتفاخ العيون، حسب «روسيا اليوم»

ويشير الأخصائي، إلى وجود قطرات لترطيب العينين، تساعد فعلا في علاج ما يسمى بمتلازمة العين الجافة، ويمكن استخدامها 3-4 مرات في اليوم.

ويضيف، وهناك وصفة شعبية، تتضمن وضع شرائح الخيار على الأماكن المنتفخة من العين. كما توجد كريمات تستخدم بنجاح في التخلص من انتفاخ العينين.

لكن ما سبب هذا الانتفاخ؟ يشير الأخصائي، إلى أن السبب قد يكون مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى.

وقد يحصل الانتفاخ نتيجة إفراط الشخص في تناول أطعمة ومشروبات معينة في اليوم الماضي، أو بسبب العدسات اللاصقة، أو الإفراط في استهلاك الملح، أو قد يكون بسبب الحساسية أو مشكلات في الجيوب الأنفية أو الزكام.

والسبب الآخر غير المتوقع- جفاف الجسم. فالناس الذين يعيشون في المناطق ذات المناخ الجاف، عليهم شرب الكثير من الماء. ويقول، «إذا كان الانتفاخ يتكرر، فيجب التخلي عن استخدام الملح».