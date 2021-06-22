هل يمكن إعادة التطعيم بلقاح «سبوتنيك لايت»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 10:59 صباحا
يمكن التطعيم بـ«سبوتنيك لايت» بعد لقاحي «إيبي فاك كورونا» و«كوفيفاك» (الإنترنت)

أكد مدير مركز «غاماليا» الروسي العلمي للأوبئة، ألكسندر جينتسبورغ، أن إعادة التطعيم مرة أخرى بلقاح «سبوتنيك V» تعتبر عملية آمنة تمامًا.

وقال جينسبورغ إن لقاح «سبوتنيك V» يصلح لإعادة تطعيم الذين تم تطعيمهم سابقًا بلقاحي «إيبي فاك كورونا» و«كوفيفاك»، مضيفًا: «بشكل عام، يعتبر لقاح سبوتنيك لايت كافيًا لإعادة التطعيم».

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن وزارته طورت مسالك معينة لإعادة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا. وأضاف الوزير أنه يجب خلال فترة الوباء، التطعيم مرة أخرى بعد ستة أشهر، وفي الحالات والظروف العادية، مرة كل سنة.

ويوم الإثنين، أعلن مركز «فيكتور» الروسي، أنه يمكن استخدام لقاح «إيبي فاك كورونا» لإعادة التطعيم مرات كثيرة وفقًا للضرورة.

ويعد «سبوتنيك V» أول لقاح مسجل في العالم قائمًا على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد، وسجل في أكثر من 65 دولة.

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