سبب رائحة العفن لدى مصابي «كوفيد-19»

نقل مريض يعتقد أنه مصاب بكوفيد-19 إلى سيارة إسعاف في كاليفورنيا، 29 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

ينتشر بين بعض المصابين بفيروس «كورونا» ظهور رائحة عفن، وهو الأمر الذي جذب انتباه العلماء لمعرفة سببه الحقيقي.

قال فلاديمير زايتسيف المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن سبب ظهور رائحة العفن لدى الأشخاص الذين عانوا «كوفيد-19» قد يكون التهاب الأنف.

وأضاف زايتسيف: «مرض كوفيد -19 يمكن أن يسفر عن الإصابة بالتهاب الأنف، الذي بدوره يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الفكية».

وتابع الخبير الروسي القول: «عندما يظهر الالتهاب هناك، يتضخم الغشاء المخاطي ليس فقط للجيوب الأنفية، بل وفي الناصور أيضًا. هناك تنفتح الفتحات وتشتد هذه الرائحة الكريهة، لأن التهاب الجيوب الأنفية يزداد أكثر فأكثر كل يوم».

وأشار الطبيب إلى أن الرائحة الكريهة تختفي مع تنظيف الفتحات. وأوصى زايتسيف بالتوجه إلى المستوصف عندما تظهر مثل هذه الأعراض.