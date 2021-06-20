الهواتف الذكية تساعد مرضى كوفيد-19

مريض في وحدة العناية الفائقة المخصصة للمصابين بكوفيد-19 في مستشفى ترينيداد في كراكاس عاصمة فنزويلا في 19 مارس 2021 (أ ف ب)

بات بإمكان الفنزويليين استخدام تطبيقات توفر مساعدة مجانية للمصابين بكوفيد-19 أو أقربائهم، في بلد يعاني اقتصاديا مع تفشي الوباء.

وتتفشى حاليا موجة ثانية من الوباء ظهرت في مارس، في البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، والذي عرف ثماني سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وتحصي فنزويلا رسميا أكثر من 220 ألف إصابة و2500 وفاة، غير أن بعض المنظمات غير الحكومية تعتبر هذه الأرقام أدنى من الأعداد الفعلية في وقت خرج الوضع عن طاقة المستشفيات والعيادات.

وعلى مسافة أربع ساعات من كراكاس في ولاية أنزواتيغي بشمال شرق البلاد، طور ويلمر تويو تطبيق «دوكتي.آب» الذي يتضمن ما يشبه دليلا هاتفيا تفاعليا يشمل الصيدليات وأجهزة الطوارئ والمواقع التي يمكن فيها استئجار قوارير أكسجين.

وأوضح المبرمج، البالغ ثلاثين عاما، أن «كل هذه المعلومات كانت مشتتة»، وهو جمعها في تطبيقه الذي يمكن تنزيله مجانا على الهاتف.

وأوضحت ماريا راموس المهندسة، البالغة 30 عاما، والتي استخدمت التطبيق بحثا عن أدوية وأكسجين لوالدتها حين كانت مصابة بكوفيد-19 في أبريل «حين تكون هناك حالة طارئة، كل ما نريده هو إجابات سريعة، التطبيق رائع لأنه يسمح بكسب الوقت».

ومع استنفاد طاقة المستشفيات على استقبال المرضى، يبقى العديد من المصابين في منازلهم حتى حين يعانون من مشكلات في التنفس. ويطرح البحث عن عبوات أكسجين أو ملؤها معضلة حقيقية في ظل انقطاع العديد من المواد، وغالبا ما تمتد صفوف انتظار طويلة أمام نقاط التوزيع رغم ارتفاع كلفة تعبئة القارورة إلى حوالى 30 دولارا، ما يعادل ثمانية أو تسعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

مؤشر سبيد تست

من الصعوبات الأخرى الانقطاع المزمن في التيار الكهربائي والإنترنت الضعيف، في بلد يعد 14,4 مليون اشتراك للهواتف الذكية. وبحسب مؤشر سبيد تست العالمي لسرعة الإنترنت، وحدها كوبا وهايتي لديهما نطاق تردّدي أضعف في القارة، وتصنف فنزويلا في المرتبة 139 في العالم من أصل 176 دولة تم إحصاؤها. ويعمل المطورون بالتالي في ظروف صعبة، وغالبا ما يستعينون بالمستخدمين في غياب التمويل.

وفي كراكاس طور خوسيه ميغيل أفيدانيو تطبيق «جافندا» الذي يوفر خريطة تفاعلية تدرج 1020 مستشفى وعيادة ومركزا صحيا. وعند النقر على شعار أي موقع، يربط التطبيق المستخدم بموقع خرائط غوغل لإعطائه المسار المؤدي إليه.

وأكد أفيدانيو اختصاصي البيانات، البالغ 46 عاما «بدل أن أنتقد وأشكو من مصيرنا، حاولت إيجاد حل للمشكلة»، وهو يأمل أن يقوم المستخدمون بتحديث الخريطة والتطبيق، على غرار دانيال توريس المبرمج الذي أضاف مراكز صحية في ولاية كارابوبو الشمالية حيث يقيم. وقال: «لماذا لا نتعاون؟ إنها وسيلة جيدة لمكافحة كوفيد-19».

وفي سياق مشاركتهما في مسابقة نظمت للشباب في العالم، طورت ريبيكا باريديس وواندا تريمونت البالغتان الـ16 من العمر تطبيق «نزهة» حول تدابير السلامة في المؤسسات المفتوحة للجمهور.

وأوضحت ريبيكا وهي تتنقل بين عدة شاشات في آن، أن التطبيق يسمح «بالاطلاع على التراخيص والتدابير الأمنية المطبقة وحجم (المؤسسات) وقدرتها الاستيعابية ومخارج الطوارئ إلى ما هنالك».

وتعول الفتاتان أيضا على مساهمات المستخدمين وأصحاب المؤسسات وكذلك الزبائن. وتتساءل ريبيكا المقيمة على مقربة من حي «23 يناير» الشعبي في غرب كراكاس «أحيانا ترى بائعا يضع الكمامة تحت ذقنه وتقول لنفسك هل التبضع من هذا المكان آمن فعلا؟». وتبحث الفتاتان عن مساعدات خارجية لمواصلة تطوير تطبيقهما الذي اختارتا زهرة لوتس شعارا له.