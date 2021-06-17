ناشط من أجل الموت الرحيم ينهي حياته

الفرنسي آلان كوك على سريره الطبي في منزله بمدينة ديجون شمال شرق فرنسا في 12 أغسطس 2020 (أ ف ب)

إثر انتحار بمساعدة الغير، توفي الثلاثاء في سويسرا الناشط الفرنسي من أجل الموت الرحيم، آلان كوك، المصاب بمرض مستعصٍ والذي أوقف مرتين التزود بالطعام والعناية الطبية في 2020.

وكتب كوك (58 عاما)، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان ونشرها داعمون له: «أحرص على إعلامكم من خلال هذه الرسالة بأني مت بصورة لائقة في إطار انتحار بمساعدة الغير في سويسرا»، وفق «فرانس برس».

وأوضح فرنسوا لامبير، أحد المقربين من كوك: «تناول قرصا وحصل الأمر بسرعة كبيرة. قُضي الأمر ومن الجيد جدا أنه رحل بالطريقة التي كان يريدها».

وأضاف لامبير: «هذا أفضل من البقاء على قيد الحياة في هذه الحالة»، في إشارة إلى العذابات التي قاساها كوك في نهاية عمره. وأوضحت صوفي ميدجيبرغ، وهي أيضا مقربة من كوك أن الفرنسي المتحدر من مدينة ديجون توفي «بصورة لائقة» في مدينة برن السويسرية.

وكان آلان كوك يعاني منذ 35 عاما مرضا نادرا مؤلما للغاية، يؤدي إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور في تدفق الدم في الأنسجة أو الأعضاء.

ورغم معاناته الكبيرة، لم يكن ممكنا لآلان كوك الإفادة من القانون الساري منذ 2016 المعروف باسم قانون كلايس-ليونيتي والذي يتيح الموت الرحيم لكن يحصره بالأشخاص، الذين يواجهون احتمال الوفاة «على المدى القصير».

وكان كوك طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2020 السماح للأطباء بأن يسمحوا له بتناول مادة «بنتوباربيتال»، وهو نوع من الباربتيورات (أدوية مثبطة للجهاز العصبي المركزي) من شأنها السماح له بـ«الرحيل بسلام».

لكن بعد رفض الرئيس الفرنسي، حاول كوك مرتين إنهاء حياته من خلال وقف التزود بالسوائل والطعام والأدوية، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب عدم القدرة على تحمل الأوجاع. وأبدى نيته التوجه إلى سويسرا، حيث تسمح القوانين بالانتحار بمساعدة الغير.