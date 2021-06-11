السفر قد يكون مصدرا لبكتيريا مقاومة لمضادات الميكروبات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 10:37 صباحا
تبين للباحثين أن السفر يمكن أن يتسبب بانتشار مقاومة لمضادات الميكروبات في العالم (أ ف ب)

حذرت دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة «جينوم ميديسين» العلمية من أن «بكتيريا فائقة» مقاومة للأدوية قد تنتقل إلى المسافرين بين الدول.

وأجرى باحثون أميركيون وهولنديون دراسة عن آثار السفر بين الدول على البكتيريا الموجودة في معدة الإنسان، من خلال تحليل براز لـ190 مسافرا هولنديا قبل زيارتهم مناطق في أفريقيا أو آسيا وبعدها، وفق «فرانس برس».

وأظهرت الاختبارات التي أجريت بعد عودة المسافرين «كمية كبيرة» من الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات، تفقد المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام فاعليتها.

كذلك تبين للباحثين أن ثلث المشاركين الذين سافروا إلى جنوب شرق آسيا لديهم جين مقاوم لمضاد حيوي يستخدم كـ«ملاذ أخير»، لعلاج الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا على سبيل المثال.

وقال المعد المشارك لهذه الدراسة ألاريك دسوزا إن «هذه النتائج تظهر بوضوح أن السفر الدولي يمكن أن يتسبب بانتشار مقاومة لمضادات الميكروبات في العالم».

وتنشأ هذه المقاومة بشكل طبيعي على مدى آلاف السنين في الظروف العادية، بسبب تعرض البكتيريا للمضادات الحيوية الطبيعية. لكن استخدام البشر المتزايد للمضادات الحيوية عجّل من هذه العملية.

ونبهت الدراسة إلى أن هذا الاتجاه يهدد 70 عاما من التقدم في علاج الأمراض المعدية. ولاحظ الباحثون أن الجينات المقاومة تختلف تبعا للأماكن التي يزورها المسافرون.

وأبدوا قلقهم خصوصا في شأن المسافرين العائدين من جنوب شرق آسيا حاملين جين «إي سي آر-1» المقاوم للكوليستين، وهو مضاد حيوي من فئة «الملاذ الأخير» يستخدم عندما لا تعود الأدوية الأخرى تعطي النتيجة المنشودة.

وشدد ألاريك دسوزا على ضرورة «التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في الدول المنخفضة الدخل التي تسجل فيها معدلات مقاومة مرتفعة، وتعتبر موازنات الصحة العامة فيها منخفضة».

وخلص إلى أن «هذا النهج الدولي لن يساعد فقط البلدان المعنية، بل قد يفيد الدول الأخرى أيضا من خلال الحد من الانتشار الدولي للجينات المقاومة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة