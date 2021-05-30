لمواجهة «كوفيد-19».. شركات تطعم موظفيها في مطاعمها

يعد مركز التلقيح الموقت في مقر مجموعة إيفونيك للكيماويات في هاناو، قرب فرانكفورت، واحداً من مشاريع تجريبية عدة في ألمانيا (أ ف ب)

تتوسع حملة التلقيح الوطنية الألمانية ضد «كوفيد-19» في يونيو، بينما لم تنتظر المجموعة «إيفونيك» للكيميائيات، فأطلقت مشروعا رائدا في موقعها في هاناو بولاية هيسن، قرب فرانكفورت، فيما بدأت شركات أخرى أيضا مثل «باسف» و«دويتشه بان» و«فولكسفاغن» بتوفير هذه الإمكانية أيضا لموظفيها.

فلم تحن ساعة الغداء بعد، لكن رالف شارف يخرج مسرورا من مطعم شركته، معتبرا أن تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19 في مكان عمله أمر «عظيم»، وهي وسيلة مرشحة للاتساع لتعمّ أنحاء ألمانيا، وفق «فرانس برس»، السبت.

وقالت كيرستين أوبرهاوس مديرة موقع إيفونيك، القائم ضمن مجمع تكنولوجي يضم 12 شركة توظف 5550 شخصا، إن «الرغبة في تلقي اللقاح هائلة. في الصباح يبادرني موظفون ليسألوني متى نبدأ!».

وأقيم مركز طبي في قسم من مطعم الشركة، يضم مكتب استقبال وثلاث حجر لإجراء مقابلات قبل اللقاح وثلاث حجر أخرى لحقن الجرعة.

وفي النهاية، يخرج من يتلقون اللقاح إلى قاعة استراحة على أرضها دوائر صغيرة صفراء تشير إلى مواقع الطاولات سابقا في هذا القسم من المطعم. ويتناوب ثلاثون عاملا في المركز بمساعدة فرق من المتطوعين.

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وتتولى ممرضة إعداد الحقن التي ستستخدم خلال النهار في قاعة صغيرة مجهزة بكاميرا مراقبة وخزانة مبردة لا تحتوي حاليا سوى على بضعة عقاقير من لقاح فايزر/بايونتيك.

فالمرحلة التجريبية تقتصر على توزيع بضع مئات الجرعات على موظفين ذوي أولوية مثل شارف الذي يشرف على إعداد المتدربين، على أن تزداد الوتيرة عند انطلاق الحملة الرسمية في يونيو.

وأوضحت كيريستن بوش طبيبة العمل لدى إيفونيك، الشركة المتعددة الجنسيات التي تسلم بصورة خاصة مواد دهنية إلى تحالف فايزر/بايونتيك لصنع اللقاح ضد كوفيد-19، «سيكون بوسعنا عندها أن نطعم حوالى 1100 شخص في الاسبوع».

وسيتم إعطاء اللقاح بالمرتبة الأولى إلى الموظفين العاملين في الإنتاج حتى «يحظوا بحماية أفضل» بحسب كيريستن بوش، في حين سيضطر الذين يعملون من بُعد إلى الانتظار. كذلك تتضمن الخطة تلقيح أقرباء الموظفين.

وتتميّز هذه الخطة بالسرعة وسهولة التطبيق نظرا إلى المسافة القصيرة بين الموظفين ومركز التلقيح. فلم يبتعد شارف عن مكان عمله سوى مئتي متر لتلقي اللقاح، ولم يضطر إلى الانتظار إذ عمد «زملاؤه» إلى تنسيق العملية برمتها، على ما أوضح الموظف البالغ 58 عاما.

ويكمن التحدي الرئيسي بوجه الشركات في التزود بالجرعات، لأنه سيتم توزيعها عليهم بعد تلبية طلب مراكز التلقيح العامة والمراكز الطبية الـ55 ألفا في البلاد.

وتواجه هذه العيادات في الوقت الحاضر سيلا من الطلبات للحصول على مواعيد تلقيح، في وقت تستعد ألمانيا اعتبارا من السابع من يونيو لفتح مجال التطعيم أمام جميع البالغين دون تحديد فئات عمرية.

وسيكون بإمكان كل طبيب عمل أن يطلب «804 جرعات» فقط خلال الأسبوع الأول من التلقيح في أماكن العمل، بحسب وثيقة صادرة عن اتحاد أرباب العمل اطلعت وكالة فرانس برس عليها. أما في الأسابيع التالية فتتوقع الوثيقة «كمية مختلفة ولقاحات من إنتاج شركات أخرى».

وحذر وزير الصحة ينس شبان بأنه لن يكون هناك ما يكفي من الجرعات لكل الذين يريدون تلقي اللقاح منذ يونيو، داعيا إلى التريث.

وقالت أوبرهاوس إن الشركات مثل إيفونيك ستكون بمثابة «الركيزة الثالثة لحملة التلقيح» إذ يمكنها «تقديم مساهمة كبرى من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أقل وقت ممكن».

وتلقى 33,1 مليون شخص يمثلون حوالى 40% من سكان ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19 حتى الجمعة، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعتين 11,3 مليون شخص، أي حوالى 13,6% من السكان.