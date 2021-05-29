هل يؤثر لقاح «كورونا» على القدرة الإنجابية للرجال؟

كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح «فايزر/بايونتيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» في مستشفى غايز في وسط لندن. (أ ف ب)

أوصت هيئة روسية بضرورة تطعيم المتعافين من فيروس «كورونا»، بعد أشهر قليلة من تجاوزهم المرض، كما كشفت عدم وجود دليل على أن للتطعيم تأثيرا على قدرة الرجال الإنجابية.

وقالت الهيئة المعنية بحماية حقوق المستهلك في توصيتها: «يتعين الحصول على التطعيم حتى لو كنتم قد أصبتم من قبل بكوفيد-19. الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد-19، يطورون مناعة طبيعية ضد الفيروس، لكن من غير المعروف على وجه اليقين مدة استمرارها أو مدى حمايتها». وتوفر اللقاحات المزيد من الحماية الموثوقة، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «نوفوستي».

ولفت بيان الهيئة الروسية المختصة إلى أنه «بعد التطعيم ضد الفيروس التاجي (ليس بسببه، ولكن أثناء الإصابة اللاحقة بالفيروس)، يمكن أن تمرض، ووصفت مثل هذه الحالات، وهي نادرة وتحدث في الغالب في الأشخاص الذين لم يكملوا دورة التطعيم الكاملة، ولم يتبعوا الاحتياطات الاحترازية الموصى بها. ومن يمرض بعد التطعيم يتحمل العدوى بسهولة، ولا يعاني من مضاعفات».

كما شددت الهيئة على عدم وجود دليل على أن أي لقاح، بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يمكن أن يؤثر على القدرة على الإنجاب.

وأكد البيان في هذا الصدد أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا اجتازت الاختبارات اللازمة لتقييم تأثيرها على القدرة على النسل، خصوصا على حيوانات المختبر. ولم يتم تحديد أي مضاعفات سلبية من هذه الناحية.