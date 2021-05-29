هل يؤثر لقاح «كورونا» على القدرة الإنجابية للرجال؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 10:35 صباحا
كولايد الصوديوم يضاف إلى حقنة من لقاح «فايزر/بايونتيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» في مستشفى غايز في وسط لندن. (أ ف ب)

أوصت هيئة روسية بضرورة تطعيم المتعافين من فيروس «كورونا»، بعد أشهر قليلة من تجاوزهم المرض، كما كشفت عدم وجود دليل على أن للتطعيم تأثيرا على قدرة الرجال الإنجابية.

وقالت الهيئة المعنية بحماية حقوق المستهلك في توصيتها: «يتعين الحصول على التطعيم حتى لو كنتم قد أصبتم من قبل بكوفيد-19. الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد-19، يطورون مناعة طبيعية ضد الفيروس، لكن من غير المعروف على وجه اليقين مدة استمرارها أو مدى حمايتها». وتوفر اللقاحات المزيد من الحماية الموثوقة، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «نوفوستي».

ولفت بيان الهيئة الروسية المختصة إلى أنه «بعد التطعيم ضد الفيروس التاجي (ليس بسببه، ولكن أثناء الإصابة اللاحقة بالفيروس)، يمكن أن تمرض، ووصفت مثل هذه الحالات، وهي نادرة وتحدث في الغالب في الأشخاص الذين لم يكملوا دورة التطعيم الكاملة، ولم يتبعوا الاحتياطات الاحترازية الموصى بها. ومن يمرض بعد التطعيم يتحمل العدوى بسهولة، ولا يعاني من مضاعفات».

كما شددت الهيئة على عدم وجود دليل على أن أي لقاح، بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يمكن أن يؤثر على القدرة على الإنجاب.

وأكد البيان في هذا الصدد أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا اجتازت الاختبارات اللازمة لتقييم تأثيرها على القدرة على النسل، خصوصا على حيوانات المختبر. ولم يتم تحديد أي مضاعفات سلبية من هذه الناحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي
رياضة عالمية
المحكمة الدستورية في مالي تعلن قائد الانقلاب العسكري رئيسا انتقاليا
دولى
آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم.. أكثر من 3,5 مليون وفاة
دولى
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يؤثر لقاح «كورونا» على القدرة الإنجابية للرجال؟