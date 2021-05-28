دراسة: يمكن السماح بتجمعات دون تباعد اجتماعي هذا الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 11:49 صباحا
فرقة مونيسكين الإيطالية بعد فوزها بمسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية في روتردام ليل 22-23 مايو 2021 (أ ف ب)

أظهرت دراسة هولندية أنه من الممكن هذا الصيف، مع احترام بعض التدابير الصحية، تنظيم مهرجانات وتجمعات أخرى دون تباعد اجتماعي رغم الوباء.

وتناولت الدراسة 24 فعالية شارك فيها أكثر من 60 ألف شخص، وفق «فرانس برس».

وقال بيتر لوبرتس مدير برنامج «فيلدلاب» الذي أنشأه قطاع الترفيه، بالتعاون مع الحكومة: «أعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها والتي نقدمها الآن للحكومة، تظهر إمكان الاستمرار في إقامة عدد من المهرجانات حتى بأقصى طاقتها الاستيعابية».

وبعد مجموعة من القيود وأكثر من عام دون حدث كبير، أقامت وكالات منظمة للأنشطة وعلماء هولنديون عددا من التجمعات التجريبية وحللوها، من بينها مسابقة «يوروفيجن» للأغنية الأوروبية ومباريات في كرة القدم بين فبراير ومايو 2021.

وحدد معدو التجربة التي أجراها «فيلدلاب» استنادا إلى البيانات التي جمعت، مصفوفة أخطار وفقا لنوع الحدث وخطورة الوضع الصحي. ويوصى باتخاذ تدابير صحية لكل «مستوى من الخطر».

وأشاروا إلى أن بعض الإجراءات الاحتياطية، على غرار تقديم اختبار سلبي لـ«كوفيد-19» وتواصل جيد، ستكون كافية، إذا استمر الوضع الصحي في التحسن. وقال لوبرتس: «بحثنا في تدابير بديلة يمكن اقتراحها للتخلي عن التباعد الاجتماعي مع تنظيم أحداث آمنة».

ولا تتضمن استنتاجات الدراسة عدد الإصابات المرتبطة بكل حدث، لكن منظميها يقولون إنهم درسوا التصرفات وعدد حالات الاتصال بين المشاركين.

وكانت مسابقة «يوروفيجن» جزءا من التجربة، إذ سمح لـ3500 متفرج خضعوا لفحوص «بي سي آر» مسبقا بحضور حفلتي نصف النهائي والنهائي والتمارين الستة في روتردام. وهذا يمثل 20% من القدرة الاستيعابية لقاعة العروض.

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