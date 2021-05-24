تناول الكحول «يقصر» العمر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 04:15 مساء
الإفراط في تناول الكحول يقلص متوسط العمر المتوقع سنة واحدة (الإنترنت)

أظهر تقرير حديث أن الاستهلاك المفرط للكحول يؤدي إلى فقدان نحو عام من متوسط العمر المتوقع، لسكان 52 بلدا؛ بسبب الأمراض والحوادث الناجمة عن هذه المشروبات.

وشجعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي أعدت التقرير، البلدان على «مضاعفة جهودها لمكافحة» هذه الظاهرة، خصوصا من خلال الحد من الترويج للكحول لدى الأطفال والتشجيع على رفع الأسعار، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وأفاد التقرير الذي يتناول 52 بلدا من أعضاء المنظمة والاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين، بأن متوسط العمر المتوقع سيتراجع بحوالى 0,9 سنة خلال السنوات الثلاثين المقبلة؛ بسبب الأمراض والإصابات الناجمة عن «الاستهلاك الضار للكحول».

وتقع البلدان الثمانية الأكثر تأثرا بهذا المنحى في أوروبا الوسطى والشرقية، إذ سيتراجع متوسط العمر فيها 1,4 سنة إلى 1,8، مع تصدر ليتوانيا وروسيا وبولندا التصنيف.

ويعتمد التقرير على مقارنة متوسط العمر المتوقع العام 2050 إذا ما استمرت الأنماط الاستهلاكية على حالها، مع سيناريو آخر لا يتخطى فيه الاستهلاك «السقف الأقل خطورة» والذي حددته المنظمة بـ«كأس من المشروبات الكحولية يوميا للنساء و1,5 كأس للرجال».

وحذرت المنظمة من أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 1,6% في المعدل سنويا إذا لم تغير البلدان المعنية مستويات استهلاك الكحول لديها.

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