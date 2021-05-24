تحذير صحي: توقفوا عن تقبيل الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 10:39 صباحا
السلطات الصحية الأميركية توصي المواطنين بالتوقف عن تقبيل الدجاج (أ ف ب)

طلبت السلطات الصحية الأميركية من المواطنين التوقف عن تقبيل دجاجاتهم، وغيرها من الطيور الداجنة، في وقت تزداد فيه عدد الإصابات بداء السلمونيلا بالبلاد.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي وكالة الصحة الفدرالية الرئيسية في البلاد، في بيان: «لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها»، وفق «فرانس برس»، السبت.

ووفقا للهية نفسها، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السلمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك: تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى. وأضافت أن «مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء».

وحذرت المراكز الأميركية من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء. كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وعادة، تنتقل العدوى من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض. ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام، لكنها نادرا ما تكون قاتلة.

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