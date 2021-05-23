كل ما تحتاج معرفته عن «الفطر الأسود»

الإصابة بالفطر الأسود نادرة الحدوث (الإنترنت)

في مصر وعدد من البلدان العربية، كثر الحديث عن «الفطر الأسود» بعد ما قال شقيق الفنان الراحل سمير غانم، إن نجم الكوميديا الشهير أصيب به نتيجة انهيار حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث المصري الأسبق، هاني الناظر، أن انتشار «الفطر الأسود» لا يدعو إلى القلق والخوف والتوتر، وفق «روسيا اليوم».

الفطر الأسود

قال: «الفطر الأسود يسمى (Mucormycosis)، وهو ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة ومعروف منذ زمان للعلماء والأطباء خاصة أطباء الجلدية والصدرية، ويصيب أحيانا بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة، مثل الإيدز أو مرضى السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية ولفترات طويلة».

وأضاف: «الإصابة بالفطر الأسود نادرة الحدوث وفي الآونة الأخيرة أصاب العفن الأسود عددا قليلا من مرضى كورونا في الهند، وما زال العلماء هناك يبحثون عن السبب، هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته؟».

وتابع: «المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أو جروح ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود، وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود، وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه، وتكون لون داكن، وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون أسود أيضا، وقد يصيب الفم تاركا لونا أسود، وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع سعال شديد مؤلم قد يصل إلى الأوعية الدموية».

العلاج

كشف الناظر، عن أن «الفطر الأسود، يتم علاجه بدواء (Amphotercin B) تحت إشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من أربعة إلى ستة أسابيع».

وشدد على أنه «لم تسجل حالات للإصابة بهذا الفطر في أي من مستشفيات مصر حتى الآن، وبخصوص ما تم تداوله عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم، أكدت وزارة الصحة رسميا أنه لم يثبت أنه كان يعاني من هذا الفطر».

الصحة المصرية

على المستوى الرسمي، قال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبدالفتاح، إن السلطات الصحية في مصر لم ترصد على الإطلاق ظهور «السلالة الهندية» لفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الآن، وفق «سكاي نيوز عربية».

وأوضح أن تلك الأنباء المتداولة عن إصابة أشخاص بـ«الفطر الأسود» نتيجة الإصابة بالسلالة الهندية «غير دقيقة على الإطلاق».

ويقول الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن «الفطر الأسود يصيب الحالات التي تعاني من نقص المناعة والسكر غير المنضبط، وأن ظهور العديد من الحالات المصابة به مؤخرا يأتي بسبب دخول عدد كبير من المصابين للعناية المركزة وزيادة الأكسجين الرطب».

وتابع عقبة: «الفطر الأسود يسبب إصابات بالغة ينتج عنها تلف في الأنسجة، ويحتاج إلى تدخلات جراحية وعلاج مضاد للفطريات. وارتفاع الإصابة به في الهند يأتي لأن الهنود يعانون من الإصابة بالسكر غير المنضبط بكثافة».

وظهرت العديد من الإصابات بالفطر الأسود في الهند خلال الأسابيع الأخيرة عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتعلن الهند أنه «أصبح وباء مع زيادة العدوى بين مرضى كورونا في البلاد».

وعن مدى وجود السلالة الهندية في مصر بعد الحديث عن الإصابات بالفطر الأسود، أوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: «العلاقة لا بد أن تكون بين شدة المرض فقط، فكلما كان المريض يعاني بزيادة من نقص المناعة ويحتاج إلى الرعاية فترة أطول، تكون للفطر فرصة للنمو؛ لأنه يأتي للأنسجة التالفة مع استخدام الأدوية المثبطة للمناعة».

وأردف عقبة: «يتم تشخيص الإصابة بالفطر الأسود خلال الفترات الماضية في المستشفيات المصرية من قبل التعرف على السلالة الهندية؛ حيث انتشر الفطر هناك بعد ارتفاع الإصابات بهذا الشكل الصعب، والعلاج العشوائي باستخدام الكورتيزون».