احصل على لقاح «كورونا» داخل سيارتك

صورة مؤرخة في 21 مايو 2021 لأحد الأشخاص يتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا من داخل سيارته في تشيكيا (أ ف ب)

في تشيكيا، أصبح بإمكان السائقين التشيكيين وركابهم الآن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من داخل مركباتهم.

ويعد هذا هو في أول مركز تحصين من هذا النوع في بلادهم، وفق «فرانس برس»، السبت.

أنشئ هذا المركز في موقف سيارات جديد، بجوار مستشفى خاص في مدينة بيلزن في غرب الجمهورية التشيكية، وقدمت المنشأة التي تضم حجرتين وخياما عدة حوالى 1400 جرعة من اللقاح منذ افتتاحه الإثنين.

وقالت الناطقة باسم مستشفى «بريمافيد» ايفا ميليروفا، الجمعة: «يمكننا الآن أن نجري ما بين 200 و300 حقنة في اليوم، لكن عددها سيزداد الأسبوع المقبل والقدرة الإجمالية تبلغ 1200 جرعة في اليوم».

وأضافت أن المواطنين يلقحون في الخارج، حتى لا يختلطوا مع المرضى في المستشفى ويمكن للراغبين في الحصول على اللقاح الوصول إلى المركز بالسيارة أو سيرا على الأقدام.

وقال فاكلاف كوريتش، خلف مقود سيارة من طراز «سيتروين» فضية اللون، عليها شارة للأشخاص المعوقين، إن هذه الطريقة للحصول على اللقاح «مريحة أكثر، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص مثل الذين يجدون صعوبة في المشي».

وأوضحت ماركيتا اربين، وهي تستريح في مقعد السائق بعد تلقيها اللقاح، أن المركز يسجل الأشخاص بشكل أسرع. وأضافت: «أنا مريضة سرطان ولم أجد مكانا آخر يمكنني فيه الحصول على اللقاح على الفور».

وتشيكيا عضو في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة، تكافح من أجل بدء حملة التلقيح ضد كوفيد-19 مع تحصين حوالى 1,2 مليون تشيكي فقط حتى الآن. وبحسب البيانات الرسمية، تحتل تشيكيا المرتبة السادسة بين الدول الأسوأ أداء في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت البلاد التي لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات والإصابات بكوفيد-19 في العالم، ما يقرب من 30 ألف وفاة وأكثر من 1,65 مليون إصابة بفيروس كورونا. وخففت الحكومة أخيرا القيود الصحية وفتحت المدارس والمتاجر مع انخفاض المعدل اليومي للإصابات إلى أقل من ألف إصابة.