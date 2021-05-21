«الفطر الأسود».. مرض فطري نادر يضرب مصابي «كورونا»

فحص أحد المرضى في الهند (الإنترنت)

مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في الهند، بدأت المستشفيات ترصد إصابة حالات كورونا باسوداد في البشرة وألم في الصدر وسعال مصحوب بالدم، وهي أعراض مرض فطري نادر يعرف باسم «الفطر الأسود».

وعادة ما يصيب هذا المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها، وفق «دويتشه فيله».

ويعتقد الأطباء أن استخدام الستيرويدات في معالجة «كوفيد-19» ربما يتسبب في انتشار هذه الحالات، لأن تلك الأدوية تقلل المناعة وترفع مستويات السكر.

مرضى كوفيد-19

قال وزير الصحة الهندي، لاف أجاروال، في رسالة إلى حكومات الولايات إن هذا المرض أصبح يمثل تحدياً جديداً لمرضى كوفيد-19 الذين يعالجون بالستيرويدات ومن يعانون سابقاً من مرض السكري. وأضاف أجاروال أن «هذه العدوى الفطرية تؤدي إلى إطالة فترات الاعتلال وزيادة الوفيات بين مرضى كوفيد-19».

ولم يذكر الوزير عدد الإصابات بمرض الفطر الأسود على مستوى البلاد، غير أن ولاية ماهاراشترا، التي تعد من أكثر الولايات تضرراً من موجة فيروس كورونا الثانية، تحدثت عن رصد 1500 حالة.

وأعلنت الهند، الخميس، رصد 276110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أعلى قليلاً من اليوم السابق، وإن ظلت الحالات دون مستوى 400 ألف حالة الذي تجاوزته في بداية هذا الشهر.

وبلغ إجمالي الإصابات 25.77 مليون حالة، تحتل بها الهند المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. وزاد إجمالي الوفيات 3874 حالة إلى 287122 وفاة.