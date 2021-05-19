جائزة «ميللينيوم» لصاحبي تقنية مرتبطة بتحورات «كورونا»

صورة التقطت في 18 مايو 2021 في هلسينكي لعالمي الكيمياء البريطانيين شانكار بالاسوبرامانيان (لى اليسار) وديفيد كلينرمان الفائزين بجائزة ميللينيوم للتكنولوجيا لسنة 2020 (أ ف ب)

منحت تقنية فائقة السرعة لتسلسل الحمض النووي تستخدم خصوصا لرصد التحورات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، «جائزة ميللينيوم للتكنولوجيا» لعالم كيمياء، من جامعة كامبريدج البريطانية.

وحصل البريطاني من أصل هندي، شانكار بالاسوبرامانيان، ومواطنه، ديفيد كلينرمان، على الجائزة البالغة قيمتها مليون يورو، لعملهما الذي نفذاه مدى 27 عاما؛ لإيجاد طرق أسرع وأرخص لتسلسل الجينوم البشري، وفق «فرانس برس»، الأربعاء.

الحمض النووي

اعتبرت أكاديمية التكنولوجيا الفنلندية التي تمنح هذه الجائزة، في بيان، أن تقنية تسلسل الحمض النووي من الجيل الجديد (إن جي إس) التي ابتكرها الفائزان «تعود بفوائد ضخمة على المجتمع، سواء من حيث مساهمتها في مكافحة الأمراض الفتاكة ككوفيد-19 أو السرطان، أو لجهة إتاحتها فهم أمراض المحاصيل الزراعية بشكل أفضل أو تحسين إنتاج الغذاء».

وكانت المحاولة الأولى «لقراءة» ما يقرب من 3,2 مليار حرف من الجينوم البشري قبل عشرين عاما استغرقت عقداً من الزمن وكلفت أكثر من مليار دولار. وبفضل تقنية «إن جي إس» بات في الإمكان إنجاز العملية في يوم واحد مقابل ألف دولار فقط.

وتستخدم «إن جي إس» أيضا على نطاق واسع في تشخيص بعض أنواع السرطان والأمراض النادرة وعلاجها.

وعلق كلينرمان، في بيان، قائلا: «إنها المرة الأولى نحصل على جائزة دولية تقديرا لمساهمتنا في تطوير التكنولوجيا». وأهدى الجائزة إلى الفريق الذي يقف وراء الاختراع «وكذلك إلى جامعة كامبريدج وإلى المملكة المتحدة».

وأُطلقت الجائزة العام 2004، وتهدف إلى أن تكون في مجال التكنولوجيا مساوية لجوائز نوبل السويدية للعلوم التي تتعرض لانتقادات؛ بسبب فئاتها القديمة.

وتُمنح الجائزة كل عامين لابتكارات حديثة متاحة لعامة الناس «تسهم في تحسين نوعية حياتهم على المدى الطويل».

وأرجئ تسليم الجائزة من 2020 إلى 2021 بسبب الجائحة.

وكان عالم الفيزياء الفنلندي تومو سونتولا حصل على الجائزة العام 2018؛ لمساهمته في تحديث الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وتصغير حجمها.

وقبل شانكار بالاسوبرامانيان وديفيد كلينرمان، سبق للبريطاني تيم بيرنرز لي أن فاز بالجائزة، وهو أحد رواد الإنترنت وكان في طليعة من طوروا فكرة الشبكة العالمية المتصلة.