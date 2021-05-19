هذا هو الوقت المثالي لتناول فطورك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 11:14 صباحا

الكثير منا يجد صعوبة في تناول وجبة الفطور مبكرا بل إن البعض لا يتناول هذه الوجبة الأساسية مطلقا، ويفضل شرب كوب من الشاي أو قهوته المفضلة.

وكشف الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة بطرسبورغ، عن أفضل وقت لتناول وجبة الفطور للحصول على أكبر فائدة ممكنة، وفق «فرانس برس».

ويشير بوبروفسكي إلى أنه من الأفضل عادة تناول وجبة الفطور خلال 1.5 ساعة بعد الاستيقاظ من النوم.

ويوضح قائلا: «يجب أن يعطينا الفطور الطاقة اللازمة للحركة ولنشاط الدماغ حتى يختفي النعاس. كما أن الإفطار الخفيف في السرير لن يكون سيئا، إذا لم يكن دسما ويحتوي على مأكولات كثيرة وحلويات».

ويجب التعود على تناول الطعام في الوقت عينه يوميا، ولا يؤثر اختلاف الوقت بضع دقائق أو حتى نصف ساعة، مشيرا إلى أنه يمكن في أيام العطل انتهاك القاعدة المعمول بها، لكن في الأيام العادية من الأفضل الالتزام بها.

ويضيف: «يتكيف الجهاز الهضمي، وكذلك الجهاز العصبي، عندما نتناول الطعام في نفس الوقت يوميا. كما يسمح هذا للشخص بالشعور بالشبع من تناول نفس كمية الطعام».

ويحذر الخبير من أن عدم وجود رغبة بتناول الطعام في الصباح، يشير إلى وجود اضطرابات في مواعيد تناول الطعام؛ ما يؤدي إلى الإفراط بتناول الطعام في المساء والليل.

ويقول بوبروفسكي: «يعاني حوالي 30-40% من الأشخاص الذين يعانون من زيادة وزنهم من اضطراب نظام تناول الغذاء، ما يجعلهم يفرطون في تناول الطعام مساء وفي الليل. وأحد اسباب هذا الاضطراب هو عدم رغبتهم بتناول الطعام في الصباح. لذلك للتخلص من هذا الاضطراب، يجب تناول الطعام في الصباح».

أما إذا كان الشخص لا يعاني من الوزن الزائد، ولا يعاني من اضطرابات أخرى في تناول الطعام، وتعود على عدم تناول وجبة الفطور؛ بسبب ظروف محددة، فلا ضرر من ذلك.

 

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