روسيا تعلن أسعار لقاحاتها ضد «كورونا»

انطلقت حملة التطعيم الجماعي في روسيا في منتصف يناير الماضي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وزارة التجارة والصناعة الروسية أن أسعار اللقاحات ضد فيروس «كورونا» المسجلة في روسيا متشابهة تقريبًا.

ونقلت جريدة «روسيسكايا غازيتا»، عن تصريح للوزارة، أن سعر جرعة واحدة من لقاح «أبيفاك كورونا» يبلغ 842 روبلًا (نحو 11.5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح «كوفيفاك» 866 روبلًا، وسعر لقاح «سبوتنيك» 866.81 روبل، وفق «روسيا اليوم».

وأشارت الوزارة إلى أن شراء اللقاحات يتم وفق هذه الأسعار المسجلة في الهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية للمصانع الروسية.

ويتم إنتاج لقاح «سبوتنيكV» في سبعة مصانع، فيما يتم إنتاج لقاح «أبيفاك كورونا» في ثلاثة مصانع. أما لقاح «كوفيفاك» فلا يتم إنتاجه إلا في مصنع تابع للشركة التي اخترعته.

أما إنتاج لقاح «سبوتنيك لايت» المسجل أخيرًا فستقوم بإنتاجه ثمانية مصانع، غير أن سعره لم يحدد بعد.

وانطلقت حملة التطعيم الجماعي في روسيا في منتصف يناير الماضي.