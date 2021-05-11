دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 03:03 مساء
المصابون بفيروس كورونا ويعانون التهاب اللثة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 8.81 مرة من أصحاب اللثة السليمة (الإنترنت)

كشفت دراسة حديثة أن المصابين بفيروس كورونا، الذين يعانون التهاب اللثة، أكثر عرضة للوفاة بنسبة 8.81 مرة من أصحاب اللثة السليمة.

إذ درس باحثون من قسم طب الأسنان في جامعة ماكغيل في كندا وقسم طب الأسنان في معهد صحة الفم التابع لمؤسسة حمد الطبية بقطر العلاقة بين التهاب اللثة المزمن ومضاعفات مرض «كوفيد-19»، وفق «روسيا اليوم»، الثلاثاء.

وكان المرضى الذين يعانون مشكلة في الأسنان أكثر عرضة أيضا 3.54 مرة للدخول إلى وحدات العناية المركزة، و4.57 مرة أكثر عرضة للحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

واستخدم العلماء في دراستهم نماذج رياضية أخذت في الاعتبار العوامل الديموغرافية والطبية والسلوكية، فيما جرى تقييم وجود التهاب اللثة باستخدام الصور الشعاعية للأسنان من قاعدة البيانات الطبية، وشملت العينة 568 مريضا.

 مجرى الدم 
كانت إيرينا ميكيفا، مديرة معهد طب الأسنان، في جامعة بوروفسكي سيتشينوف الروسية، لفتت إلى أنه إذا دخلت الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، بما في ذلك الفيروسات، إلى مجرى الدم من خلال الجيوب اللثوية، فإن ذلك يخلق الشروط الأساسية لتطور الجلطة.

وأظهر عدد من الدراسات أن أمراض التهاب اللثة بالدرجة الأولى يمكن أن تكون مترابطة مع الأمراض الجسدية العامة، بما في ذلك الكبد والكلى والمعدة والأمعاء.

كما أشار سيرغي روزنوف، كبير الأطباء وأخصائي أمراض اللثة وزراعة الأسنان إلى أن المشكلة تتفاقم بسبب المسار «البطيء» طويل الأمد لالتهاب دواعم السن، لافتا إلى أن المرضى لا يعانون في المراحل المبكرة عمليا من أي شكاوى أو إزعاج ، لذلك لا يتم اكتشاف المشكلة دائما في الوقت المناسب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
نورلاند.. حقيبة المبعوث الأميركي في محطات فارقة
ليبيا
ديوان المحاسبة يوصي بمراجعة ملفات موفدي الخارجية في 2020
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهمة قمرية مدفوعة بعملة مشفرة