كيف تعزز المانجو جهاز المناعة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 10:28 صباحا
لفاكهة المانجو دور كبير في تعزيز عمل الجهاز المناعي (الإنترنت)

المانجو من الفواكه المحببة للجميع، فهي لذيذة ويمكن تناولها طازجة أو تحويلها إلى عصير مع إمكانية إضافتها إلى كثير من الأطعمة الأخرى والحلوى.

وتتعدد فوائد المانجو الصحية والجمالية؛ نظرا لغناها بالعديد من العناصر والمواد الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة، من فيتامينات، ومعادن، ومضادات أكسدة، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على تهدئة المعدة وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك ومشاكل القولون العصبي والبواسير، وفق «سيدتي».

وهنا نستعرض فوائد المانجو في تعزيز عمل الجهاز المناعي:
- تساعد الإنزيمات الموجودة في المانجو على هضم البروتين الموجود في الجسم، إضافة إلى أنها غنية بالألياف التي تعزز عملية الهضم، وتمنع العديد من الأمراض المتعلقة بالمعدة.

- تحتوي المانجو على فيتاميني A وC والبوتاسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لصحة الجهاز المناعي.

- المانجو تحتوي على مضادات أكسدة وأحماض لها خصائص تحمي الجسم من أنواع عديدة من السرطان والأورام التي تصيب الثدي والقولون والدم.

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