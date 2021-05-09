إخصائي مصري: الآثار الجانبية لـ«زيثرزماكس» أخطر من لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 11:09 صباحا

في «رسالة لمن يخافون تلقي لقاح لمضاد لفيروس كورونا»، كشف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة المصري، إسلام عنان، عن الآثار الجانبية لمضاد حيوي استخدمه العالم في 2020، وهو «زيثرزماكس» وأي مثيل له (أزيسرومايسين).

وأشار عنان إلى الآثار الجانبية للمضاد الحيوي الذي يتناوله كثير من المصابين ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، بحسب «المصري اليوم».

وتشمل الأعراض:
- فقدان السمع أو طنين الأذن مع فقدان حاسة التذوق أو الشم.

- عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وكبار السن أكثر عرضة للتأثيرات على نظم القلب، بما في ذلك معدل ضربات القلب السريع الذي يهدد الحياة.

- حدوث حساسية مفرطة «anaphylactic shock» (قد تسبب الوفاة)، حدوث تشنجات.

- صداع.

- عصبية.

- مشاكل نوم (أرق).

- فرط نشاط.

-هياج وإغماء».

-الفشل الكلوي الحاد والتهاب المهبل.

-الفشل الكبدي.

-التهاب المعدة.

-الإسهال، مغص، القيء.

-فقدان الشهية.

-التهاب القولون والبنكيرياس.

-قلة الصفيحات «thrombocytopenia».

كما أنه لا ينصح به في الحمل أو الرضاعة.

وقال الإخصائي المصري إن «ما سبق ليس تخويفا من الدواء، لكن رسالة لمن يخافون تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا»، موضحا أن «هؤلاء لو ركزوا أكثر بأن فرصة حدوث الآثار الجانبية السابقة أعلى بكثير لو اضطروا إلى أخذ بروتوكول لعلاج كورونا، أكثر من تناولهم اللقاح المضاد للفيروس».

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