تضارب حول ضرورة تطعيم الحوامل ضد «كورونا»

أوصت العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية بالتطعيم العام وحتى التفضيلي للنساء الحوامل (الإنترنت|)

أعلنت اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيم، في أبريل، أنها لا تنصح بتطعيم النساء الحوامل إلا في حالات استثنائية وعلى المسؤولية الشخصية.

يأتي ذلك في حين أوصت العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبلجيكا بالتطعيم العام وحتى التفضيلي للنساء الحوامل.

وقالت اللجنة الألمانية إن «النساء الحوامل المصابات بأمراض سابقة، أو من يمكن أن يتعرضن لمخاطر شديدة لو أصبن بكوفيدـ19 يمكن أن يحصلن على التطعيم في الحالات الفردية، بعد تقييم المخاطر والفوائد وبعد المعلومات التفصيلية».

ووفقا للجنة لا توجد بيانات كافية لتقديم توصية عامة، لأن النساء الحوامل غالبا ما يتم استبعادهن من المشاركة في التجارب السريرية.

ويرى أطباء العناية المركزة والجمعيات المتخصصة في أمراض النساء أنه في حالة الإصابة بعدوى «كورونا»، ستكون النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأعراض الشديدة للفيروس، كما يوضحون أنه هناك ما يكفي من البيانات الموثوقة حول سلامة لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA).

ويوضح شتيفان كلوغه، مدير المركز الطبي الجامعي هامبورغ إيبندورف (UKE)، أن المزيد من النساء الحوامل اللواتي يعانين من أعراض الإصابة بـ«كورونا» يخضعن للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وقال إنه في الأسبوعين الماضيين فقط استقبل المركز خمس حالات من هذا القبيل. وقال: «هذه الحالات مأساوية بشكل خاص ويجب علينا بالتأكيد تطعيم النساء الحوامل في ألمانيا».

مجموعة عالية الخطورة

من المعروف منذ سبتمبر أن النساء الحوامل ينتمين إلى «مجموعة عالية الخطورة»، ونشرت دراسة مراجعة في المجلة الطبية البريطانية، لخصت أكثر من 190 دراسة حول هذا الموضوع على ما يقرب من 68 ألف امرأة.

ومن المرجح أن تمر الإصابة بعدوى فيروس كورونا خالية من الأعراض خمس مرات عند النساء الحوامل، لكن في الوقت نفسه فإن خطر الاضطرار إلى تلقي العلاج الطبي المكثف والتنفس الصناعي بعد الإصابة يزيد بأكثر من الضعف بالنسبة للأمهات الحوامل.

كما أن خطر الوفاة جراء الفيروس مرتفع للغاية، حيث توجد حالتان من كل عشرة آلاف حالة إصابة. إضافة إلى ذلك فإن الأمراض السابقة التي تصيب النساء الحوامل فوق سن 35 عاما مثل السكري أو السمنة تزيد من الخطر بشكل أكبر.

وفي المتوسط، فإن الحوامل معرضات للخطر مثل مجموعة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و84 عام.

وتشير جمعيات أمراض النساء إلى سجل الحمل الآمن v-safe التابع للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وفق المركز، لا توجد مؤشرات على حدوث مضاعفات في تطعيم النساء الحوامل، كما لا توجد مخاوف فيما يتعلق بتكوين الأجسام المضادة وقدرة التحمل، لكن ليس جميع اللقاحات المتوافرة مناسبة للنساء الحوامل، إذ يجب تحصين النساء الحوامل في المقام الأول باللقاحات المستندة على الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، أي بلقاحات بايونتيك ـ فايز، وموديرنا. لكن حتى الآن لم يتم تطعيم الكثير من النساء الحوامل اللاتي يرغبن في التطعيم.