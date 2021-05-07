هل يمكن دمج لقاحات مضادة لـ«كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 10:38 صباحا
ممرضة تحمل حقنة لقاح (أ ف ب)

منذ البدء في استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والحديث عن قصور في فاعلية كل منها لا ينقطع، فليس هناك لقاح فعال 100%، كما أن هناك الكثير من الجدل حول الآثار الجانبية لبعض منها.

وقال رئيس مركز «غاماليا» للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إنه يمكن استخدام لقاح «سبوتنيك لايت» للتطعيم الأولي وإعادة التطعيم وزيادة الفعالية عند دمجه مع لقاحات أخرى، وفق «روسيا اليوم» نقلا عن «نوفوستي»، الخميس.

وأضاف العالم الروسي المعروف: «سبوتنيك لايت، هو أداة جيدة لكل من التطعيم الأولي، ولإعادة التطعيم، ولزيادة الفعالية عندما يتم استخدامه مع لقاحات أخرى».

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الروسية، ومركز «غاماليا»، وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عن تسجيل لقاح «سبوتنيك لايت» الأحادي المكون، لاستخدامه ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن «سبوتنيك V» ليس عقارا واحدا، بل عبارة عن منصة لقاح.

وذكر أن «سبوتنيك V»، يستخدم في روسيا، بينما سيتم تصدير «سبوتنيك لايت» إلى الدول الأخرى.

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