انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 01:30 مساء
طفل حديث الولادة، 1 مايو 2020 (أ ف ب)

رغم عمليات الإغلاق التي توقع البعض أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة المواليد استمر عددهم في التراجع العام 2020 في الولايات المتحدة ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 40 عاما، وفقا لبيانات أولية صدرت، الأربعاء.

وتم تسجيل نحو 3.6 مليون ولادة في البلاد العام الماضي، أي أقل بنحو 4 في المئة عن سنة 2019، وفق «فرانس برس».

وقال المركز الوطني للإحصاءات الصحية في تقريره: «هذه السنة الخامسة على التوالي التي ينخفض فيها عدد الولادات» و«يسجل أدنى مستوى منذ العام 1979».

ومع الأخذ في الاعتبار التطور السكاني، كان معدل الخصوبة العام 2020 الأدنى على الإطلاق في البلاد وبلغ نحو 1.6 طفل لكل امرأة. كما انخفض بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام السابق. وهذا الرقم أقل بكثير من المعدل اللازم لجيل لتجديد نفسه (2.1 طفل لكل امرأة).

وانخفض معدل المواليد لكل امرأة لجميع الفئات العمرية بين 15 و44 عاما.

بين المراهقات، وصل معدل الولادات إلى مستوى منخفض جديد بلغ 15.3 مولود لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما (بتراجع 8% مقارنة بالعام 2019).

وأوضح المركز الوطني للإحصاءات الصحية أن معدل المواليد لهذه الفئة العمرية «انخفض بنسبة 63% منذ العام 2007»، وهو العام الذي بدأ فيه معدل المواليد في الانخفاض وما زال مستمرا.

وفقا للمركز، لا يمكن القول ما إذا كانت جائحة «كوفيد-19» أثرت على عدد المواليد، لأن هذه البيانات تتماشى مع الاتجاهات التي لوحظت في السنوات الأخيرة.

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