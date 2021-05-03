أغرب سبب مفاجئ لزيادة الوزن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 03:12 مساء

يلاحظ بعض الأشخاص زيادة وزنهم دون سبب واضح بالنسبة لهم، ويختلف هذا وفقا لطبيعة الجسم، كما أن هناك بعض الأسباب المرضية والعادات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ولفتت طبيبة التغذية الروسية، أولغا شميليوفا، إلى أن التناول غير المحدود للتوت قد يسبب زيادة الوزن، وفق «روسيا اليوم».

وقالت الطبيبة لقناة «فيزدا» الروسية: «إذا يوجد هناك خطر لزيادة الوزن فيجب الإشراف بشدة على كمية التوت؛ لأن زيادة الوزن بسبب تناولها أمر ممكن؛ لأن ثمرة التوت لها سعرات حرارية عالية».

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن فاكهة التوت مصدر للفيتامينات والمعادن، ويمكن تناولها بأمان دون أي قيود، في حال عدم وجود وزن زائد.

وأكدت الطبيبة أيضا أن أي مواد غذائية قد تسبب زيادة الوزن في حال اتباع نظام غذائي غير لائق ونشاط بدني منخفض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فوز لدارنس.. النصر يتقدم.. الخمس يقتنص في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تعرف على الجيل القادم من رنغ روفر
سيارات
أميرة عبدالقادر تتوج ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «تويوتا» تكشف عن سيارتها العائلية الجديدة