نصائح تجنبك الإصابة بالقدم السكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 12:32 مساء

مشاكل القدم شائعة لدى المصابين بداء السكري ابتداءً من عدم الإحساس بها مرورا بالالتهابات وعدوى بالجروح، نهاية ببتر بالأصابع أو القدم لذلك تأتي العناية بالقدم السكري من أهم الأولويات لمرضى السكر

كيف يمكن للمرض السكري أن يؤثر على القدم؟
- تكمن البداية غالبا في أقدام مؤلمة عند عديد المرضى. بل ويمكن أن يحدث ذلك حتى في حالة عدم معرفتك بأنك مريض بالسكرى.
- يمكن أن يسبب مرض السكري تلف الأوعية الدموية والأعصاب ونتيجة لذلك، يتدفق الدم بشكل أقل من خلال الساقين والقدمين وهذا ما يسبب ألمًا للقدمين. وقد يزداد الأمر سوءًا .
- مع مرور الوقت، قد يسبب مرض السكري تلف الأعصاب، وتسمى أيضًا الاعتلال العصبي السكري، ويفقد الشعور في القدم عندها لا يمكن الشعور بالصدمات أو الوخر بالقدم والتي يمكن أن تؤدي إلى جروح وقرح.
- وقد يظهر على شكل أعراض أخرى مما يؤدي للبتر نتيجة الغرغرينا أو النخر في نهاية المطاف، وقد يكون البتر مهمًّا لمنع العدوى السيئة من الانتشار إلى باقي الجسم وإنقاذ حياة المريض.

لذلك نقدم اليكم نصائح مهمة لمرضى القدم السكري لتجنب الإصابة بقرحة القدم السكري.
- التحقق من القدمين كل يوم.
- غسل القدمين كل يوم وتنشيفهما جيدًا.
- تقليم الأظافر بمساعدة مرافقك.
- ارتداء الأحذية والجوارب في جميع الأوقات.
- حماية القدمين من الأرض الساخنة والباردة.
- الحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين.
- زيارة الطبيب بشكل دوري لفحص القدمين.

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