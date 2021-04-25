مشاهد من كفاح مرضى كورونا

جلسة إعادة تأهيل في 19 أبريل 2021 في مستشفى إيزابيل لمرضى أصيبوا بكوفيد-19 (أ ف ب)

ما بين معاناتهم بسبب الأعراض ورغبتهم في التعافي.. يتواصل كفاح مرضى «كورونا» حول العالم بأشكال عدة.

ففي مركز لإعادة التأهيل داخل أحد مستشفيات مدريد، يحمل مرضى كوفيد-19 قارورة أكسجين معهم في كل مكان، حتى عند ممارسة التمارين على جهاز المشي.. فمع أن اللقاحات عززت الأمل بقرب القضاء على الوباء، فإن كثرا ممن يكافحون للتغلب على آثار فيروس كورونا ما زالوا يعانون من ضيق التنفس والتعب ومشكلات في الحركة، وفق «فرانس برس».

كارولينا غالاردو مثلا، التي أدخلت في اليوم السابق إلى قسم إعادة التأهيل من آثار كوفيد-19، تنهض بصعوبة عن كرسيها لتمسك بالقضبان المتوازية. وتتمسك هذه المرأة البالغة الحادية والخمسين بشدة بالقضبان، محرّكة قدميها ببطء وبجهد يبدو هائلا، فيما يبدو الإرهاق واضحا على وجهها.

وتقول: «لا أمشي بمفردي. لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من الوقوف.. لا أستطيع التحكم بيدي. انظري إلى شعري، لا يمكنني حتى ربطه بمفردي».

وبصوت ناعم مشجع، تضع إخصائية العلاج الطبيعي يديها حول خصرها، وتطلب منها أن تلقي وزنها على إحدى قدميها، ثم على الأخرى.

لم تمضِ سوى بضعة أسابيع على افتتاح مركز إعادة التأهيل هذا في مستشفى إيزابيل زندال للأوبئة في مدريد، وهو مجمع عام ضخم بُنيَ في ثلاثة أشهر. وفي المركز جهاز كهربائي للمشي ودراجات ثابتة للتمرين وكرات للجمباز وقضبان للمشي ومكعبات خشبية، إضافة إلى مرآة.

ويشرح إخصائي الطب الطبيعي وإعادة التأهيل خوسيه لوبيز أراوخو أن هذا المركز يعالج «الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، خصوصا على المستوى الحركي، وكذلك تلك المتعلقة بالجهاز التنفسي» للمرضى الذين يعانون أشكالا حادة، وفقدوا «قدرتهم الحركية لدرجة أن إمساك الملعقة أو فتح زجاجة» بات أمرا مستحيلا بالنسبة إليهم.

نجوت بمعجزة

وتُستخدم الأقطاب الكهربائية ومقياس النبض على السبابة، لتحفيز الجسم عندما يتوقف عن الاستجابة.

وجسم كارولينا مر بمرحلة صعبة جدا خلال وجودها في وحدة العناية المركزة التي لا تتذكر منها الكثير. وتقول: «أعتقد أنني نجوت بمعجزة. لم يكن من المفترض أن أقوم».

وبالكاد تمكنت من تذكر استعادتها البطيئة للقدرة على النطق.

وتروي وهي تشير إلى شفتيها: «لم أكن أستطيع التكلم. لم أكن أستطيع إغلاق فمي. إخصائية العلاج الطبيعي عملت على شد فمي حتى أتمكن من إغلاقه».

وتضيف بوتيرة بطيئة: «كنت أتكلم بشكل سيئ جدا، لم أكن أستطيع سماع صوتي. الآن بدأت أسمعه وأنا أتحدث».

وفيما كان أنبوب في فمها موصولا بأسطوانة الأكسجين، تصف كارولينا كوفيد بأنه «مرض مدمر» .

حتى أصغر الرسائل العصبية المرسلة إلى الدماغ يمكن ألا يستجيب لها الجسم أو يتفاعل معها، وهو ما يشهد عليه خيسوس نوغاليس (68 عاما) .

فالرجل الذي أمضى «أكثر بقليل من شهر» في العناية المركزة كان فاقدا وعيه ومخدرا، ويقول: «لم أكن أدري بشيء. بالنسبة لي، لم يكن العالم موجودا. كنت غارقا في سبات عميق».

مثل الكاسترد

عندما استيقظ، علم أن زوجته التي أمضى معها 51 عاما من حياته، استسلمت لكوفيد، ويقول: «باتت تحت التراب منذ 27 فبراير».

دمره الحزن ولم يعد جسمه يستجيب، ويروي: «كان لينا مثل الكاسترد. لم تعد لديّ أي قوة. كان عليّ أن أتعلم المشي مرة أخرى، وتناول الطعام، والحركة».

ويضيف: «أتذكر أنني أُعطيت وجبة صلبة لأتناولها. كانت عبارة عن أرز، وعندما تناولت اللقمة الأولى، اعتقدت أن الأرز كان نيئا إذ لم يكن لديّ أي قوة في فمي».

مذاك استعاد خيسوس الطاقة التي تمكّنه من تناول الطعام، ويفرح لكونه بات يستطيع مجددا التعرف على كل الأطباق وعلى تمييز رائحتها وطعمها، هو الذي كان يمكن أن يشرب «كأسا من مستحضر التبييض» في بداية مرضه من دون أن يدرك ذلك.

اليوم يحلم بأن «تنتفخ» رئتاه مجددا. ويقول: «لا أريد أن أرى نفسي على كرسي متحرك».

على جدار مركز إعادة التأهيل، علق ملصق كتبت عليه عبارة مقتبسة من فيلم «روكي»: «إذا أردت الصمود حتى النهاية، فإن ما يصنع كل الفرق في الحياة هو أن تتمكن من عدم الاستسلام عندما تشعر بأنك تنهار».