«كوفيد-19» يصل إلى قمة إيفرست

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 02:29 مساء
قمة جبل إيفرست كما بدت في صورة مؤرخة في 26 مارس 2020 (أ ف ب)

أصيب متسلق جبال كان يأمل بتسلق قمة إيفرست، بوباء «كوفيد-19»، وأدخل مستشفى في نيبال.

وبعد موسم 2020 الذي قضى عليه الوباء مسبباً أضراراً كبيرة للقطاع السياحي، خففت نيبال أخيرا قواعد الحجر الصحي للزوار على أمل استقبال المتسلقين مجددا في الموسم الذي سيبدأ قريبا، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وقال إرليند نيس: «شخصت بإصابتي بكوفيد-19. أنا بخير (...) المستشفى يعتني بي».

وعلى صفحته، شارك المتسلق النرويجي صورا لمخيم قاعدة إيفرست، الواقعة على ارتفاع 5364 مترا فوق مستوى سطح البحر، ومقاطع فيديو لإجلائه في 15 أبريل بهليكوبتر.

وأفادت محطة التلفزيون النرويجية «إن آر كيه» التي أجرت مقابلة معه بأن مرشدا في مجموعته، ثبتت إصابته بفيروس «كورونا» أيضا.

وقال مستشفى في كاتماندو إنه يعالج آخرين مصابين بـ«كوفيد-19» من إيفرست، دون تحديد العدد.

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